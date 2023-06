Dominio Verstappe, mentre le Mercedes vedono la luce. Vinto il duello per il podio con Sainz, malissimo ancora la Ferrari.

Dominio Verstappen, che arriva a quota 39 vittorie in carriera. Buona partenza per Sainz, che però dopo il primo pitstop perde tanto terreno dalle Mercedes. Hamilton e Russel montano le stesse gomme del pilota spagnolo e chiudono sul podio. Leclerc risale dall’ultima alla 11esima posizione, fuori dai punti. Verstappen imprendibile con la gomma dura, vince in solitaria e domina per tutta la gara. Delude anche Alonso nel Gran Premio di casa.

F1, GP Spagna, vola Verstappen: Barcellona fa male alle Ferrari

Vola da solo Verstappen, che trionfa a Barcellona: impeccabile la sua gara. Grande slam raggiunto, con qualifiche e pole, giro veloce e gara condotta dal primo all’ultimo giro per il pilota tedesco. Grande prova anche di squadra per la RedBull, che si conferma assolutamente insuperabile.

Barcellona doveva rappresentare un punto di svolta per tanti piloti, vista la collocazione a inizio mondiale. Una gara come sempre fondamentale quella della Catalogna per capire se salvare il progetto per provare a vincere subito o se sfruttare poi tutto il mondiale come “prova” per capire come impensierire le imprendibili a questo punto RedBull.

E l’impressione per il cavallino è che proprio questa seconda ipotesi sia la più concreta. La Ferrari non funziona. Altra giornata difficilissima dopo Monaco.

La gara si mette subito in salita sia per Sainz che per Leclerc. Il monegasco inizia la sua rincorsa alla zona punti, poi fallita chiudendo in 11esima posizione. Lo spagnolo invece, dopo aver sfiorato il sorpasso partendo dalla seconda fila, inizia la sua discesa verso il definitivo quinto posto intorno al 30esimo giro.

Dopo il primo pit-stop Sainz a causa di graining inizia a perdere tanti secondi su Russel e le mercedes spingono forte, con Hamilton e Russel forti delle nuove modifiche portate dalla scuderia a partire da Monaco.

Per quanto riguarda la scelta delle gomme, tutti gli ingegneri e i piloti mettono in campo strategie diverse. Si montano tanto le morbide e le medie, mentre Verstappen al 25esimo giro decide di montare le gomme dure, provando – con il grande margine conquistato nella prima metà di gara – a portare a termine il Gran Premio con un solo un giro ai box. Morbide invece sia per i piloti Mercedes che Sainz. Leclerc con le morbide invece sale fino alla 13sima posizione dopo essere partito dall’ultima fila. La Ferrari alla fine monterà tutte e tre le tipologie.

E’ una lotta per il podio quella che si prospetta tra il ferrarista spagnolo e le due Mercedes, che sono decisamente più veloci a Barcellona. Sainz monterà come detto le tre mescole, dopo la soft di partenza. Russel porta in terza posizione la sua monoposto al 35esimo giro, sfruttando la grande difficoltà di Sainz di metà gara. Anche Perez si fa sotto al ferrarista.

Costante sull’1.18 Verstappen, con la dura. La Ferrari prova a ridare vita con la gomma dura anche a Carlos Sainz che a 24 giri dalla fine si ferma per provare a spingere sul finale. Anche Leclerc prova la risalita alla zona punti al 43esimo giro, montando le dure. Nonostante il pilota monegasco avrebbe preferito montare la soft come comunicato in radio.

La Mercedes vede la luce: delude Alonso

A 20 giri dalla fine invece è più aggressiva la scelta della Mercedes, che per Russel decide di montare le soft. La rossa arriva anche per Hamilton, al 51esimo giro, così come per Perez. Il messicano mette il muso davanti a Sainz al 54esimo giro, mentre Leclerc continua la sua risalita in zona punti.

Delude infine Alonso, nel Gran Premio di cassa. Le Aston Martin si posizionano alle spalle di Sainz, al sesto e al settimo posto. Male, in confronto agli altri Gran Premi, lo spagnolo che comunque saluta un pubblico ancora in visibilio al suo passaggio.

Chiude a 44 secondi da Verstappen Sainz, che pure gli era partito a fianco. Un altro weekend da dimenticare per la Ferrari, mentre la Mercedes vede la luce. Il tedesco mette a segno la sua 40esima vittoria in carriera e si porta a -1 da Ayrton Senna. Dietro a lui Hamilton e Russel trovano il podio, mentre solo quinto Sainz non riesce a mantenere le aspettative della vigilia.

Ecco lo schieramento finale: