Il racconto dell’amante di Impagnatiello: “Entrambe vittime di un bugiardo”

Gli inquirenti hanno ascoltato anche l’altra donna di Impagnatiello, che ha riferito di non aver voluto vedere Alessandro: “Non l’ho fatto entrare, avevo paura”.

Ancora dettagli sull’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza da diverse coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Adesso gli inquirenti hanno sentito persone vicine alla coppia, tra cui anche l’amante del ragazzo, una giovane italo-inglese anche lei rimasta incinta dalla relazione con il barman, che aveva poi deciso di abortire. Una relazione che aveva creato anche dissidi tra Giulia e Alessandro, con l’amante che però non aveva voluto vedere l’uomo negli scorsi giorni. Lo ha raccontato nella sua versione: “Non l’ho fatto entrare, avevo paura“.

Omicidio di Giulia Tramontano, parla l’amante di Alessandro: aveva dato appuntamento a Giulia per parlare

Anche l’amante di Alessandro aveva dato appuntamento a Giulia per parlare perché: “Entrambe vittime di un bugiardo“. La doppia vita di Impagnatiello era venuta a galla lo scorso sabato, per l’amante italo-inglese. La giovane era venuta a conoscenza della doppia relazione lo scorso sabato, poco prima dell’omicidio di Tramontano. L’amante aveva dunque intenzione di chiedere a Giulia di parlare, mentre Alessandro si era presentato dalla giovane per dirle di aver chiuso con Giulia.

Lo ha detto agi inquirenti la giovane amante. Pare che Alessandro veste insistito per entrare a casa sua: “Non sapevo che fine aveva fatto Giulia e di che cosa fosse capace” ha raccontato il 31 maggio la ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela a quella con Giulia. Anche lei era all’oscuro di tutto.

Il ragazzo, a detta dell’amante, era diventato insistente e avrebbe iniziato a chiederle di incontrarsi: “Le sue richieste erano pressanti, infatti mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati“. Il giovane avrebbe avuto intenzione di convincere la ragazza che la sua relazione con Giulia era terminata: “Non sapevo se Giulia si fosse recata a Napoli dai genitori ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe tornata a Senago, dopo il nostro incontro per parlare e per lasciare lui“.

Le due hanno poi parlato, chiacchierato dice l’amante tranquillamente per un’ora. L’incontro sarebbe stato cordiale, dice la giovane.

Gli ultimi messaggi di Giulia inviati da Alessandro

In queste ore sono emersi anche i messaggi scambiatisi tra Alessandro e Giulia, risalenti al 25 maggio. Lì Alessandro aveva scritto a Giulia: “Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori già separati. Ma che madre sei“. Poi l’ultimo messaggio di supplica, il 31 maggio: “Tata batti un colpo“.

La pm ha svelato inoltre che Alessandro avrebbe tentato di sviare mandando messaggi dal cellulare di Giulia dopo la sua morte. L’indagato avrebbe tentato di incontrare l’amica alla quale aveva scritto con il telefono di Giulia nella notte, con il cadavere di Giulia ancora a casa. L’amica, rivela ancora la pm però, non lo farà entrare in casa.