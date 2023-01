Non li buttare, è oro per la crescita delle tue piante: fioriranno in poco tempo

Alcuni scarti alimentari sono utilissimi per la crescita delle piante e per avere dei fiori rigogliosi. Ecco quali in particolare.

Nelle nostre case, abbiamo sempre bisogno di qualche elemento d’arredo che ci rallegra e che faccia contrasto con il mobilio o che si adatti perfettamente con lo stile che abbiamo scelto per arredare la nostra abitazione.

Per questo motivo, decidiamo di posizionare in salotto, in cucina o nella stanza che preferiamo delle piante di vario tipo e dei fiori in modo da rendere il tutto più vivace e accogliente.

Piante: ecco l’ingrediente che le fa crescere in modo robusto

Queste piante, sono utili non solo dal punto di vista decorativo, come spesso si pensa ma anche per avere un’aria più sana e salubre in quanto grazie alla fotosintesi clorofilliana abbiamo un ricambio tra ossigeno e anidride carbonica.

Ma alcune piante, in particolare quelle grasse, tendono ad assorbire tutta la condensa che si può creare in un ambiente umido e quindi aiutano a prevenire la presenza di muffa da mobili e pareti.

Inoltre, le piante sono indispensabili per il mantenimento dell’ecosistema in quanto possono essere un rifugio sicuro per gli insetti, nella fattispecie quelli impollinatori che possono trovare gocce di rugiada e polline da poter trasportare.

Questo è utile per la salute del pianeta, in quanto questi insetti tendono a succhiare via il nettare dai fiori e quindi anche se molti di noi tendono a scacciarli dalle proprie abitazioni, devono tenere in mente che senza alcuni di essi, il nostro pianeta sarebbe svanito da tempo.

Quindi, avere delle piante e dei fiori in casa vicino alle finestre o sui nostri balconi, aiuterà questi insetti a vivere a lungo e a far in modo che possano eseguire la loro operazione senza problemi.

Il segreto dei vivaisti

Ma molte volte, le piante che abbiamo in casa non riescono a vivere a lungo, per via del fatto che alcuni di noi non hanno il pollice verde o per via delle condizioni atmosferiche avverse.

Per questo motivo, in molti, cercano di scoprire i segreti dei vivaisti e capire in che modo possono avere delle piante sane e robuste con dei fiori che saranno abbondanti e rigogliosi in ogni stagione.

Il segreto sta tutto in alcuni scarti di alimenti e in particolar modo della frutta secca e nel dettaglio delle noci. I gusci di questo alimento vanno puliti e messi in una pentola e poi portati in ebollizione.

Fatto questo, andremo a scolare l’acqua con un colino e col liquido rimasto andremo a metterlo all’interno di uno spruzzino e a cospargerlo sulle foglie e sui rami delle nostre piante.

In questo modo queste rimarranno sempre lucide ed eviteranno la formazione di polvere. Ma per avere anche delle radici e dei fiori abbondanti possiamo piantare nei terreni questi gusci e innaffiarli con l’acqua ottenuta dalla loro cottura.

In poco tempo vedremo come cresceranno in maniera spontanea e forte e anche le condizioni avverse riusciranno a non intaccare queste piante che vedremo crescere rigogliose giorno dopo giorno.