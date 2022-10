Di Maria, lesione muscolare e 20 giorni di stop

Uscito dal campo dopo circa 20 minuti nella disfatta bianconera ad Haifa, Angel Di Maria si è sottoposto ad esami strumentali nella mattinata ed il risultato evidenzia una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale, il numero 22 tornerà in campo tra circa 20 giorni



Piove sul bagnato per la Juventus di Massimiliano Allegri che nel momento più delicato della stagione perde quello che ad oggi si è dimostrato essere il giocatore più in forma della rosa, Angel Di Maria.

Il “Fideo” è uscito al 24esimo del primo tempo nella sfida contro il Maccabi Haifa e gli esami strumentali ai quali si è sottoposto in mattinata hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia.

I ragazzi di Allegri sono letteralmente crollati ad Haifa tanto da portare il presidente Agnelli a definire “vergognosa” la prestazione della squadra ai microfoni di Sport Mediaset.

La società bianconera non ha comunicato tempi di recupero ben precisi ma si ipotizza di rivedere il numero 22 argentino tra circa 20 giorni.

Da questa mattina la squadra è in ritiro alla Continassa, Di Maria ha firmato qualche autografo al suo arrivo al J-Medical per poi andarsene a testa bassa a testimonianza di come il momento in casa bianconera sia nerissimo.

Per l’ex calciatore del Paris Saint-Germain è il secondo infortunio muscolare della stagione, la sua avventura in bianconero è iniziata nel segno della sfortuna che gli sta impedendo di giocare con continuità.

Di Maria si ferma ma il mondiale non è a rischio

Dopo l’infortunio di Paulo Dybala c’era tanta apprensione per i tifosi argentini che temevano di perdere anche Angel Di Maria in vista del grande appuntamento con il mondiale in Qatar.

Saranno necessari circa 20 giorni per il completo recupero di Angel Di Maria, notizia che fa sicuramente sorridere Scaloni ma che preoccupa Allegri che dovrà rinunciare al suo fantasista nel momento più difficile della stagione.

Nelle poche occasioni in cui è riuscito a scendere in campo il numero 22 ha dimostrato di poter fare la differenza all’interno della rosa bianconera e la sua assenza peserà inevitabilmente nei prossimi impegni di Vlahovic e compagni.

Di Maria non ha mai nascosto la sua volontà di disputare un grande mondiale con la maglia dell’Albiceleste, sogno che al momento rimane assolutamente vivo date le tempistiche del suo recupero.