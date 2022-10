Si sente parlare in questi giorni dei fatti avvenuti all’interno della casa del Gf e che vedono in prima fila proprio Marco Bellavia. Ma che cosa è successo e chi è davvero Marco? Scopriamolo insieme.

Marco Bellavia è conosciuto fin dagli anni ’80 e ’90, quando intratteneva gli italiani sul piccolo schermo. Dopo aver preso parte a diversi spot pubblicitari, nel 1986 insieme a Cristina D’Avena lo abbiamo visto indossare i panni di Steve nella famosa e amatissima serie ricordata Kiss me Licia. Il suo vero trampolino di lancio però arrivò nel 1990, quando per undici anni ha condotto il programma televisivo italiano Bim Bum Bam.

Dopo pochi anni è stato presente anche nel cast di Forum e subito dopo è stato inviato a Stranamore. Nel 2005 ha presentato il programma di cucina Snow Food sul canale Gambero Rosso Food e ha collaborato nel corso della sua carriera sia con Telenova, che con Canale Italia. Ma cosa sappiamo davvero su di lui? Vediamolo insieme.

Marco all’interno della casa del GfVip

Dopo i suoi trascorsi sulla tv sin da giovanissimo, quest’anno Marco ha deciso di mettersi alla prova e di partecipare come coinquilino della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip e della sua nuova stagione condotta nuovamente da Alfonso Signorini accompagnato dalle sue due opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Nel 2022 ha così deciso di ritornare sugli schermi a fare compagnia alle famiglie italiane, così come faceva un tempo.

Figlio e moglie di Marco Bellavia

Ciò che sappiamo sulla vita privata e amorosa di Marco Bellavia è che per quattro anni della sua vita ha amato incondizionatamente la showgirl Paola Barale, con la quale è stato fidanzato dal 1992 fino al 1995. Dal 2005 fino al 2009 è stato poi estremamente legato ad Elena Travaglia, dalla quale ha poi avuto un figlio che hanno chiamato Filippo.

Il figlio di Marco è la sua ragione di vita e più volte ne ha parlato all’interno della casa, accusando anche molto la sua mancanza. Filippo è come se fosse l’unico vero punto fermo di Marco che in questo periodo è caduto nuovamente in depressione. Ora Bellavia sta bene ed è in ottima compagnia, quella del suo amato figlio.

I problemi di Marco e l’uscita dalla casa del Gf Vip

A poche settimane dall’inizio della trasmissione su Canale 5, Marco ha iniziato a non vivere più bene quella realtà, scontrandosi spesso con i suoi compagni e portandolo a momenti di sconforto e lacrime. Da qui infatti Marco ha deciso di abbandonare ufficialmente il reality show per alcuni suoi problemi di depressione che aveva cercato invano di combattere mettendosi in gioco.

Gli altri concorrenti che non avevano capito il suo stato di malessere, lo hanno completamente lasciato a sé stesso e preso in giro per i suoi comportamenti. Dopo la sua uscita sui social i fan del programma e non solo si sono ribellati a questa mancanza di tatto e totale apatia da parte di alcuni concorrenti. Nella puntata successiva all’uscita del concorrente infatti, analizzando il caso e i singoli fatti avvenuti nella casa di Cinecittà, la redazione ha deciso di squalificare Ginevra Lamborghini e mandare all’eliminazione Giovanni Ciacci.