Nel giro di sole dieci ore, la vita di Atsu è cambiata drasticamente. Tutto era iniziato con un gol che aveva segnato, facendo esplodere la gioia dei suoi tifosi e compagni di squadra. Tuttavia, poco dopo la partita, un terremoto ha colpito la zona e Christian Atsu si è trovato disperso sotto le macerie. La comunità sportiva e le autorità locali stanno lavorando insieme per cercare di localizzare e salvare il calciatore, ma finora non ci sono stati sviluppi significativi. La situazione è ancora incerta e le preoccupazioni per la sua sicurezza sono crescenti.

Il talentuoso giocatore ghanese, conosciuto come trequartista, ha espresso la sua abilità in campo durante la partita tra Hatayspor e Kasimpasa. Con un colpo potente e preciso, ha segnato il goal decisivo che ha permesso alla sua squadra di conquistare la vittoria.

Dopo poche ore però la tragedia: un terremoto ha scosso la terra sotto i piedi e ora non si hanno più tracce del calciatore disperso sotto le macerie. Non c’è stato niente da fare invece per il portiere Yeni Malatyaspor Kulübü, ritrovato privo di vita a seguito del sisma.

