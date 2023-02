Chi è Alice Sebastiani: altezza, laurea e Instagram della figlia di Amadeus

Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus nata dalla relazione tra il conduttore e Marisa Di Martino: lavoro, età, vita privata.

A poche ore dall’esordio del Festival di Sanremo, andiamo a conoscere meglio la figlia del conduttore Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus. Chi è Alice Sebastiani, prima figlia del direttore artistico con la passione per la moda.

Chi è Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus

Manca pochissimo alla prima serata del Festival di Sanremo, come sempre condito da qualche polemica dell’ultima ora – come il caso Zelensky – e da parecchia tensione per i partecipanti. Ne sa qualcosa Amadeus, arrivato alla sua quinta conduzione di fila della kermesse musicale più importante d’Italia. Arrivato ad eguagliare i livelli di Pippo Baudo e Mike Bongiorno, che ormai l’ansia e la tensione soprattutto dopo le controverse edizioni in pandemia avrà sicuramente imparato a gestirla.

Ma se il presentatore di Ravenna, Amedeo Sebastiani in arte Amadeus, è ormai noto al grande pubblico meno lo è la sua prima figlia. Si tratta di Alice Sebastiani, nata dal primo matrimonio tra il conduttore e Marisa Di Martino. I due sposati negli anni ’90 hanno vissuto a Milano dove è nata Alice nel 1997.

Il matrimonio è entrato in crisi però nel nuovo millennio, pare ancora prima dell’incontro tra Amadeus e Giovanna. Sta di fatto che nel 2003 il presentatore dell’Eredità ha dato vita a una relazione con la famosa ballerina del programma Rai, per poi divorziare da Di Martino nel 2007. Successivamente è nato il fratello di Alice, Josè (chiamato così in omaggio a Josè Mourinho allora allenatore dell’Inter), il 19 gennaio 2007 con il quale la giovane è in ottimi rapporti.

Alice Sebastiani: laurea e Instagram

Alice Sebastiani ha 25 anni e la sua passione è quella della moda. Vive a Milano, come la madre Marisa Di Martino, e nel 2019 si è laureata con il massimo dei voti al Marangoni di Milano in Fashion Business. Proprio dopo la laurea la giovane aveva pubblicato sui social una lunga dedica, citando l’importanza della famiglia – alla quale è molto legata – nel suo percorso.

Lontana dalla luce dei riflettori del padre, riservata nella vita privata – non è chiaro se sia impegnata sentimentalmente – preferisce il mondo della moda a quello dello spettacolo ma proprio sui social Alice ha condiviso negli scorsi anni diversi post direttamente da Sanremo – giunta evidentemente insieme al padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Sebastiani (@lil_alyyy)

Su Instagram vanta un profilo ricco di contenuti, spesso collegati alla moda insieme a alla vita quotidiana, con 8mila follower al suo seguito.