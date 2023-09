Da settembre si ricomincia, anche con le pulizie, ecco da dove iniziare a pulire casa quando si rientra dalle vacanze.

Settembre è un mese di nuovi inizi e ripresa. E questo, purtroppo, vale anche per le pulizie domestiche. Per molti, gli ultimi giorni di vacanza proiettano i pensieri già verso ciò che si troverà al proprio ritorno, con le faccende da sbrigare e la casa da pulire. Ed è così che sorge una semplice domanda: da dove comincio? Per aiutarvi in questa difficile impresa, scopriamo da dove bisogna iniziare a pulire casa quando si rientra dalle vacanze estive.

Pulire casa quando si rientra dalle vacanze: svuota le valigie

Che le nostre vacanze siano state brevi o lunghe mesi, avremo sicuramente delle valigie da svuotare. Ed è proprio da questo step che vogliamo partire per essere sicuri di riprendere in mano la pulizia della nostra casa nel giusto ordine. Svuotare le valigie, infatti, è la prima cosa da fare una volta tornati dalle vacanze, perché così facendo non creeremo nuovamente disordine una volta pulito tutto.

Prendiamo quindi gli abiti dai borsoni e dalle valigie e dividiamoli in due categorie: usati e non. Quelli usati e sporchi finiranno in lavatrice, mentre i restanti capi potranno essere riposti al loro posto all’interno degli armadi. Dedichiamo qualche minuto poi ad eventuali souvenir come biglietti dei musei e brochures: se volete conservarli per ricordo, riponeteli ora al loro posto, altrimenti gettateli.

Una volta svuotate le valigie, disinfettiamole, avendo cura di pulire soprattutto le ruote, e riponiamole al loro posto. Adesso, avviamo le varie lavatrici necessarie, dopo aver separato i capi in base ai lavaggi da fare.

Potrebbe capitare che, aprendola dopo diverso tempo, la nostra lavatrice abbia un odore sgradevole. In questo caso, esiste un utile rimedio che possiamo applicare. E mentre la lavatrice lavora per noi, possiamo dedicarci al resto.

Cucina, bagno e pulizia delle stanze

A questo punto, dedichiamoci a uno degli ambienti più disordinati della casa dopo un periodo di lunga assenza: la cucina. Partiamo riordinando il frigorifero, verificando che i cibi in esso contenuti si siano mantenuti in buono stato. Dopodiché, puliamo l’interno del frigo e i ripiani della cucina, e facciamo la stessa cosa con la dispensa, verificando anche qui la presenza di alimenti scaduti o deteriorati.

Diamo ora uno sguardo al bagno: prima di utilizzarlo, dobbiamo pulirlo. Disinfettiamo quindi i sanitari, laviamo gli specchi e cambiamo asciugamani ed accappatoi sporchi. Fatto questo, rimettiamo al loro posto tutti i prodotti che abbiamo portato con noi in vacanza, come shampoo, balsamo, prodotti per il viso e altro. Nel farlo, ricordiamoci di pulire le superfici sulle quali li posizioniamo, eliminando ad esempio eventuali residui di polvere.

Ora che abbiamo disinfettato e pulito il bagno, rivolgiamo la nostra attenzione al resto della casa, cioè alle varie stanze. Abbiamo già rimesso al loro posto i vestiti che avevamo portato con noi, quindi ora facciamo lo stesso con eventuali utensili ed oggetti. E se prima di partire avevamo lasciato in giro qualcosa, come libri o giocattoli, ora è il momento di rimettere in ordine.

Fatto questo, puliamo i pavimenti di tutta la casa. Passiamo prima l’aspirapolvere su pavimenti e tappeti, poi laviamoli. A questo punto, la nostra casa è quasi completamente pulita e pronta per ricominciare la routine settembrina, manca solo qualche ultimo dettaglio.

Pulire gli esterni e programmare le pulizie

Una volta puliti a riordinati gli interni, è il momento di fare la stessa cosa con gli spazi esterni della casa. Se quindi abbiamo un balcone o un giardino, adesso possiamo spazzarne i pavimenti, sistemare le piante e annaffiarle, e in generale mettere in ordine. Adesso possiamo finalmente ritenere la nostra casa pulita e pronta per dare il via alle attività quotidiane dopo le vacanze!

E per essere sicuri di mantenere tutto in ordine e in buono stato senza andare in affanno, perché non prepararsi un programma per le pulizie? In questo modo, suddividendo i compiti da svolgere giorno per giorno, la casa sarà sempre pulita e noi ci stancheremo meno.