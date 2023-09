Puzza di chiuso in lavatrice dopo il rientro dalle vacanze: come sbarazzarsene

Se dopo il rientro dalle vacanze avvertite puzza di chiuso in lavatrice, niente paura! Ecco come eliminarla in maniera veloce e naturale.

Sembrava essere molto lontano questo momento, eppure, settembre è arrivato, e con esso, anche la fine delle vacanze estive. A breve, infatti, la routine invernale prenderà nuovamente il sopravvento, e tutti noi dovremo arrenderci al rientro a scuola e al lavoro, e all’adempimento di nuovi impegni e responsabilità. Il rientro dalle ferie è una tappa obbligatoria. E tornare a casa propria dopo un viaggio più o meno lungo comporta, tra le altre cose, la pulizia dell’abitazione. Essa, ovviamente, dopo la nostra assenza, avrà bisogno di più manutenzione del solito.

Arieggiare l’ambiente, rimuovere la polvere accumulata e lavare i pavimenti sono solo alcune delle faccende che una volta tornati a casa dovremo assolvere. Tra le cose più importanti da fare, ad esempio, dopo aver disfatto le valige, vi è lavare tutto l’abbigliamento e la biancheria che abbiamo deciso di portarci in vacanza. Per farlo, ovviamente, dobbiamo prima riporre tutto il bucato sporco in lavatrice. In tale occasione, però, all’apertura dell’oblò, potremmo trovarci di fronte a una brutta sorpresa.

Potrebbe capitare, in questi casi, di avvertire un forte odore di chiuso all’interno del cestello dell’elettrodomestico. Prima di procedere al lavaggio dei nostri capi, ovviamente, bisogna assolutamente correre ai ripari ed eliminare quella terribile puzza. Qual è il modo giusto per farlo? Ecco alcuni rimedi naturali, efficaci e veloci da realizzare.

Come eliminare la puzza di chiuso in lavatrice

La prima cosa da fare per eliminare la puzza di chiuso dalla lavatrice è quella di tenere aperto l’oblò per qualche ora favorendo il ricircolo dell’aria. A seguire, è bene procedere con un lavaggio a vuoto effettuato ad alte temperature aggiungendo due bicchieri di aceto nel cestello. In questo modo, grazie alle proprietà antiodore del prodotto utilizzato, tutti i cattivi odori spariranno.

Per una soluzione ancora più sostenibile ed altamente efficace, possiamo decidere di utilizzare anche l’acido citrico. Non cambia assolutamente niente rispetto al metodo precedentemente illustrato. L’unica differenza sta in ciò che andremo a inserire all’interno del cestello prima di avviare il lavaggio a vuoto. In questo caso, necessitiamo solamente di un 1l d’acqua, all’interno del quale andremo a diluire 150g, appunto, di acido citrico. In questo modo non solo elimineremo tutti i cattivi odori, ma rimuoveremo anche tutti i residui di calcare igienizzando l’ambiente allo stesso tempo.

Tali rimedi sono perfetti per far sì che il cestello della lavatrice torni come nuovo, ma con delle piccole accortezze possiamo fare in modo che all’interno di esso i cattivi odori non abbiano né tempo né modo di formarsi. Per raggiungere questo risultato basta effettuare una volta al mese uno dei due lavaggi a vuoto di cui sopra. Inoltre, nei momenti in cui la lavatrice non viene utilizzata, è bene lasciare sempre l’oblò aperto. Questo servirà ad evitare il ristagno dell’acqua che, a suo volta, provocherebbe la formazione di muffa e, dunque, di odori indesiderati.

La pulizia del cestello

Dopo aver effettuato la pulizia approfondita dell’oblò, in aggiunta, possiamo anche decidere di rendere il cestello della nostra lavatrice ancora più profumato. Per farlo basta unire 3l d’acqua, 500ml di aceto, 5 cucchiai di bicarbonato e agitare con cura in modo da far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Essi, infatti, come è oramai noto, sono degli ottimi alleati nella lotta contro lo sporco e i cattivi odori.

A questo punto, aggiungiamo l’olio essenziale della profumazione che più ci aggrada, immergiamo un panno pulito all’interno della soluzione appena creata e strofiniamolo con cura all’interno del cestello. Dopo aver aver provveduto all’asciugatura con un panno asciutto, il profumo del cestello sarà irresistibile.

In alternativa, possiamo creare un deodorante apposta da spruzzare all’interno del cestello. Per questo ci serviranno solamente un contenitore spray, 300ml d’acqua e il succo filtrato di due limoni. Non ci resta che inserire tale soluzione all’interno dello spruzzino e vaporizzarla all’interno del cestello. Anche in questo caso, il risultato è assicurato!