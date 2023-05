Crollato un ponte pedonale in Finlandia, 27 feriti tra cui molti bambini

Finlandia: crollato un ponte pedonale. Si contano, al momento, 27 feriti, in gran parte bambini. L’incidente è avvenuto a Espoo.

Un ponte pedonale è crollato in Finlandia, causando il ferimento di 27 persone, tra cui molti bambini. L’evento si è verificato nella città di Espoo e il dipartimento di soccorso dell’Uusimaa occidentale sta attualmente gestendo la situazione.

Finlandia, crollato un ponte pedonale: 27 feriti

Il crollo del ponte pedonale nella città di Espoo, poco fuori la capitale Helsinki, ha mandato nel panico tutta la comunità finlandese.

La polizia riferisce che, intorno alle 9:30 di stamattina, un gruppo di studenti stava attraversando la passerella pedonale di un cantiere quando è crollata. Tutti i passanti sono caduti da un’altezza variabile, riportando diverse ferite.

Il dipartimento di soccorso dell’Uusimaa occidentale di Espoo ha assicurato che nessuno dei feriti è in pericolo per la vita e che gli stessi sono stati trasportati in diverse strutture ospedaliere, ossia Bridge Hospital, al New Children’s Hospital e agli ospedali Peijas e Jorvi, dove i medici hanno fornito le prime cure.

Il giornale finlandese Helsingin Sanomat ha riferito che il gruppo di studenti che attraversano il ponte pedonale frequentano la terza classe della Kalasatama Comprehensive School.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, gran parte dei feriti sono gli alunni della scuola comprensiva.

I ragazzi erano in gita e diretti, nello specifico, al Museo d’arte Emma di Tapiola. In totale, gli studenti coinvolti nell’incidente sono, in gran parte, minorenni.

Hanno riportato ferite di diversa gravità, ma nessuno di loro, fortunatamente, rischia la vita dopo la caduta, avvenuta dalla passerella temporanea allestita da un cantiere edile, come dichiarato dal dipartimento di soccorso dell’Uusimaa occidentale di Espoo.