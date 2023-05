Tenta di recuperare un oggetto caduto sui binari, Salima muore travolta da un treno a Civitanova Marche

La tragedia si è consumata nella mattinata di ieri – mercoledì 10 maggio – alla stazione di Civitanova Marche.

La giovane, di origine marocchina, ma residente nella cittadina marchigiana da alcuni mesi per lavoro, aveva soltanto 20 anni. Immediatamente soccorsa, per lei non c’è stato nulla da fare. Il mezzo l’ha trascinata per diverse centinaia di metri. Sull’incidente è stata aperta un’indagine, anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di una tragica fatalità.

La vittima era con un amico, sotto i cui occhi si è consumata un’immane tragedia. L’uomo è stato ascoltato dalle forze dell’ordine come testimone dei fatti,

Tragedia alla stazione di Civitanova Marche

Dramma ieri mattina all’alba alla stazione di Civitanova Marche, dove una ragazza di appena 20 anni è stata investita e uccisa da un treno merci proveniente da Bari e diretto a Milano. La vittima è Salima El Montassir, una ragazza di origini marocchine, residente a Trento, che da qualche mese lavorava a Civitanova. La notte scorsa la giovane era in compagnia di un amico, quando a un certo punto – ma la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire con esattezza – avrebbe scavalcato la recinzione che separa la tratta ferroviaria per andare a recuperare qualcosa che le era caduto sui binari.

Come riferisce Fanpage, in quel momento sarebbe sopraggiunto un treno merci proveniente da Bari e diretto a Milano che l’avrebbe presa in pieno, trascinandola per centinaia di metri. La ragazza sarebbe stata sbalzata su un binario morto, battendo violentemente la testa. Salima sarebbe stata immediatamente soccorsa, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Aperta un’indagine

Sulla tragedia avvenuta alla stazione di Civitanova Marche è stata quindi aperta un’indagine. Toccherà agli inquirenti accertare cosa sia accaduto alla vittima, ma l’ipotesi della tragica fatalità sembra essere – al momento – quella battuta dalle forze dell’ordine. L’uomo che era con Salima è stato ascoltato come testimone.

Al momento la salma della vittima si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. Non è escluso che sia effettuata l’autopsia sul cadavere e non è stato dato il via libera per i funerali.