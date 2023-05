Cristina Scuccia: dopo mesi sbuca il vero motivo per cui ha lasciato il convento

Dopo l’intervista a Verissimo, svelato un retroscena che potrebbe essere il vero motivo per cui Cristina Scuccia ha sciolto i voti.

L’abbiamo conosciuta come vincitrice di The Voice of Italy nel 2014, ai tempi Suor Cristina. Fino allo scorso novembre quando, intervistata da Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo, Cristina Scuccia ha fatto sapere di aver abbandonato la vita religiosa rinunciando ai voti. Ma qual è il vero motivo dietro questa decisione?

Cristina Scuccia, tra religione e musica

In questi giorni la vediamo alle prese con le avventure dell’Isola dei famosi, e sembra che abbia timore soprattutto nelle ore notturne. Il motivo? Gli animali e insetti che possono avvicinarsi mentre si dorme, impossibili da individuare subito essendo al buio.

L’Isola, comunque, non è la prima partecipazione televisiva di Cristina Scuccia, che qualche anno prima di vincere The Voice aveva tentato l’ingresso anche nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Nel 2019, poi, l’abbiamo seguita a Ballando con le Stelle.

Il sogno dell’allora Suor Cristina, infatti, è sempre stato quello di cantare. Sogno che è sempre andato di pari passo con l’educazione religiosa ricevuta, uno dei motivi per cui ha studiato canto presso la Star Rose Academy, scuola religiosa per i talenti dello spettacolo. E dopo questo percorso, Cristina prese la decisione di entrare in convento.

Anche negli anni vissuti come Suor Cristina, tuttavia, la giovane donna non ha mai abbandonato l’amore per la musica, partecipando a programmi musicali e festival. E cimentandosi anche in progetti discografici, tanto che nel 2014 è nato “Sister Cristina”, il suo primo album.

Negli anni Suor Cristina ha anche partecipato a diversi musical, tra cui Sister Act e Titanic. Poi Ballando con le stelle, dopodiché un lungo silenzio durante la pandemia.

Le dichiarazioni a Verissimo, perché ha abbandonato il convento

Silenzio che è andato avanti fino ad oggi, o meglio fino a novembre 2022 quando, intervistata a Verissimo, Cristina Scuccia ha dichiarato di aver abbandonato il convento. Qual è stato il motivo della rinuncia ai voti? Ancora una volta, l’amore per la musica.

Scuccia ha infatti raccontato che la notorietà che negli anni ha raggiunto l’ha portata ad autoesaminarsi, specialmente durante il pieno della pandemia. E questo autoesame l’ha condotta verso un percorso interiore di cambiamento, che l’ha spinta a decidere di non essere più Suor Cristina, ma semplicemente Cristina.

In base a quanto dichiarato, quindi, non è stato un particolare evento o una fuga d’amore, come i più maliziosi hanno voluto insinuare, a causare questo grande cambiamento nella vita di Suor Cristina. Piuttosto, un mutamento interiore le ha fatto capire che quella non era più la vita che desiderava, facendole decidere di cambiare direzione e concentrarsi su altri obiettivi.

Svelato un retroscena: Cristina Scuccia avrebbe un fidanzato

E l’amore? Parlando a Silvia Toffanin, Cristina Scuccia ha dichiarato di non sentirsi ancora pronta per l’innamoramento, ma di voler piuttosto dedicare del tempo a sé stessa e a ciò che ama: la famiglia, la musica e gli amici. L’amore, se è quello giusto, arriverà, ha detto.

Eppure, stando a quanto svelato da Deianira Marzano su Instagram, Scuccia avrebbe già un fidanzato. Sembrerebbe infatti che una donna che vive nello stesso paese della giovane abbia fatto sapere che i compaesani di Cristina Scuccia sappiano già dell’esistenza di quest’uomo misterioso.

Che sia in realtà questo il vero motivo per cui l’ex Suor Cristina abbia deciso di sciogliere i voti? Al momento non possiamo saperlo, anche perché non è stato ancora possibile dare un volto e un nome a questo ragazzo.