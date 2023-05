By

Giorgia Meloni ha accolto oggi a Palazzo Chigi il cancelliere austriaco Nehammer. Al centro del dialogo vi sono state non solo le relazioni bilaterali tra i due paesi, ma anche il rapporto che questi dovranno stringere in ambito europeo per la realizzazione degli interessi congiunti.

L’incontro tra la Meloni e il cancelliere Nehammer

Giorgia Meloni, durante la giornata di oggi, ha accolto il cancelliere austriaco Nehammer. A causa delle cattive condizioni metereologiche che hanno caratterizzato la capitale durante la giornata di oggi, l’incontro è avvenuto sotto il porticato del cortile di Palazzo Chigi.

I due leaders hanno aspettato l’esecuzione dei due inni nazionali, per poi iniziare l’incontro.

Il discorso si è basato essenzialmente sulle relazioni bilaterali tra i due paesi e sul rafforzamento della cooperazione in ambito europeo.

A tal proposito Meloni ha affermato che è strettamente necessario per realizzare obiettivi congiunti a livello europeo, considerare e dunque tener conto del nuovo scenario politico, economico e sociale, generato sia dalla pandemia che dalla guerra.

“Abbiamo parlato di come l’Europa debba lavorare per garantire la sicurezza anche in ambito economico”.

Ha affermato la presidente al termine dell’incontro.

Le dichiarazioni congiunte dei due leader al termine dell’incontro

Dopo l’incontro tenutosi a Palazzo Chigi nella giornata di oggi, la presidente del Consiglio e il cancelliere austriaco hanno attuato delle dichiarazioni congiunte alla stampa.

Meloni ha innanzitutto affermato che i due paesi hanno uno stretto “feeling” grazie a questioni in comune che li avvicinano ampiamente.

In primo luogo ha parlato della posizione rispetto alla guerra in Ucraina, la quale si conforma a quella appartenente alla maggior parte dei paesi europei. Entrambi gli stati sostengono l’Ucraina per porre fine al conflitto.

La presidente del Consiglio ha poi affermato:

“Con l’Austria è essenziale una collaborazione assidua sia quella bilaterale sia nel contesto europeo: spesso stessa linea, stessa visione”.

Aggiungendo che vi sono diverse questioni in comune, come la questione migratoria, che porteranno ad un rafforzamento della cooperazione.

“Le nostre relazioni commerciali sono in crescita. Intendiamo intensificare queste infrastrutture”.

Ha concluso poi Meloni.

Allo stesso tempo anche il cancelliere Nehammer ha espresso la sua visione sul futuro delle relazioni bilaterali tra i due stati.

Affermando che vi sarà un rafforzamento dell’alleanza contro la criminalità e contro “l’immigrazione illegale”, temi che coinvolgono in egual misura entrambi i paesi. Aggiungendo inoltre che l’Italia non deve essere “sotto scacco” e che per questo motivo servono “nuove misure” e “nuovi paradigmi”.

Terminando con l’affermare che le sfide future sono molto importanti ma che i due paesi insieme possono vincerle in quanto legati dal passato e dal presente.

“Grazie, sono contento che tu venga a Vienna”.

Ha concluso Nehammer.