Quanto guadagna l’ex Suor Cristina all’Isola dei Famosi? Il probabile cachet

L’Isola dei Famosi 2023 è tornata sugli schermi di Canale 5 con moltissime novità. Uno dei protagonisti più amati e discussi è senza dubbio Cristina Scuccia, conosciuta al mondo dello spettacolo come Ex Suor Cristina. Ma quanto guadagna nel noto reality? Non ci crederete mai, si tratta di un cachet stellare: tutti i dettagli.

Il noto reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, fa sempre molto discutere per via dei suoi protagonisti. In questa nuova edizione, c’è una naufraga che è sicuramente il personaggio più amato e chiacchierato, stiamo parlando di Suor Cristina.

La sua partecipazione non è passata inosservata, proprio per questo motivo, molti si sono domandati a quanto ammonti il suo cachet: tutti i dettagli.

Ex Suor Cristina all’Isola dei Famosi

Suor Cristina, è nota al mondo dello spettacolo per aver vinto The Voice nel 2014. Di recente ha suscitato diverso interesse perché dopo quindici anni in convento, ha deciso di mettere lasciare l’abito monacale e di ritornare alla sua vita normale.

Pochi mesi fa ha lanciato il suo nuovo brano, La felicità è una direzione e oggi la vediamo su Canale 5 all’Isola dei Famosi in questa avventura. Ha deciso di partecipare al reality di Canale 5 senza senza bikini, ma indossando dei pantaloncini.

Ha preso questa decisione per via della pandemia da Covid-19 e anche per la terribile morte di suo papà. Questi due accadimenti l’hanno spinta a prendersi un anno sabbatico. In poco tempo, la notizia è diventata virale, creando un enorme caos mediatico.

La settimana scorsa è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi e la partecipazione di Suor Cristina ha sorpreso moltissime persone. Ma lo sapete a quanto ammonta il suo cachet? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Quanto guadagna Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi? Un cachet da capogiro

L’Isola dei famosi è tornata sugli schermi di Canale 5, il 17 aprile Ilary Blasi è tornata al timone del reality Mediaset. Ma quanto guadagnerebbe Suor Cristina in questa nuova edizione? Non ci crederete mai, ma il suo cachet è veramente alto.

Ovviamente si basa su diversi fattori, come la popolarità del personaggio. Come ben sapete, in questi ultimi mesi, Suor Cristina è stata ospite diverse volte nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin e ha suscitato tantissimo interesse, infatti, i telespettatori sono molto curiosi di scoprire la nuova vita di Cristina Scuccia.

Ma sapete quanto guadagnerebbe all’Isola dei Famosi? Non ci crederete, secondo alcune indiscrezioni, il suo cachet sarebbe molto alto. La naufraga potrebbe percepire tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. Lei ormai è un personaggio molto noto al pubblico, proprio per questo, potrebbe avere un buon contratto e guadagnare anche 10 mila euro.