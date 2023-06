Alfredino Rampi, 42 anni fa la tragedia di Vermicino che tenne l’Italia con il fiato sospeso

Il 10 giugno di quarantadue anni, era il 1981, fa sulla famiglia Rampi si abbatteva una tragedia senza precedenti.

La storia di Alfredino Rampi è una di quelle tragedie che, anche dopo decenni, rimangono impresse nella memoria collettiva. Il 10 giugno 1981, un destino crudele segnò la vita di un bambino di soli 6 anni, intrappolandolo in un pozzo profondo oltre trentasei metri a Vermicino, nei pressi di Roma. Quella che avrebbe dovuto essere una giornata normale per la famiglia Rampi si trasformò in un incubo che sconvolse l’intera nazione, unendo le persone in un’impresa titanica per cercare di salvare il piccolo Alfredino. Purtroppo, però, i tentativi di restituire vivo il piccolo si riveleranno vani. Ricostruiamo i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il tragico incidente e la caduta nel pozzo

Come detto, era il 10 giugno 1981 quando la famiglia Rampi venne piegata in due dagli eventi. Alfredino stava giocando nel cortile di casa e, in un attimo di distrazione, è scivolato e precipitato nel pozzo profondo oltre trentasei metri. Quello che sembrava un incidente comune si è trasformato in un dramma che ha coinvolto l’Italia intera. I genitori di Alfredino, Enzo ed Erminia Rampi, hanno subito compreso la gravità della situazione. E, presi da un inevitabile panico, hanno allertato i soccorsi. Dando immediatamente inizio a una lotta contro il tempo per salvare il loro amato figlio.

La mobilitazione degli aiuti

Da quel momento in poi, la notizia della scomparsa di Alfredino Rampi si è diffusa rapidamente e ha scosso l’intera nazione. In poco tempo, il pozzo di Vermicino è diventato il centro dell’attenzione mediatica e non solo. Fin da subito, infatti, molteplici furono i messaggi e le manifestazioni di solidarietà alla famiglia. Tutti volevano dare una mano. Squadre specializzate, volontari ed esperti si sono affrettati a raggiungere il luogo per salvare Alfredino intrappolato in quel freddo pozzo profondo trenta metri. Gli sforzi combinati di vigili del fuoco, speleologi, geologi e ingegneri hanno così dato vita a una complessa operazione di salvataggio. Era una corsa tiranna contro il tempo.

I giorni dell’attesa

A mano a mano che le attività e le mobilitazioni proseguivano, i lavori di soccorso per raggiungere Alfredino diventavano ogni giorno sempre più complicati a causa dell’angusto spazio del pozzo e delle difficoltà tecniche. Per cinquantaquattro ore, l’Italia rimase col fiato sospeso, vivendo un’agonia condivisa con la famiglia Rampi. L’intera nazione seguiva gli aggiornamenti costanti, pregando per un miracolo e sperando di vedere Alfredino riemergere vivo. Ma ogni minuto che passava rendeva affievoliva la speranza del lieto fine.

La solidarietà nazionale

Quello che accadde durante quei giorni fu qualcosa di straordinario e forse di irripetibile. L’Italia si mobilitò in massa per cercare di salvare Alfredino. Non solo le squadre di soccorso specializzate, ma anche tantissimi volontari provenienti da tutto il Paese lavorarono incessantemente. Mettendo a rischio e a repentaglio la propria vita pur di riportare il bambino sano e salvo tra le braccia dei suoi genitori.

La storia di Alfredino Rampi, storia di unione e speranza

Durante quei giorni bui, la storia di Alfredino Rampi si trasformò in un simbolo di unione speranza. La solidarietà degli italiani toccò picchi senza precedenti, con offerte di auto che provenivano da ogni angolo del paese. Le persone si radunarono intorno al pozzo, portando fiori, candele e messaggi di sostegno per la famiglia Rampi.

Anche le reti televisive italiane diedero un contributo fondamentale, trasmettendo ininterrottamente la situazione del bambino intrappolato nel pozzo e mantenendo viva l’attenzione pubblica.

La dolorosa conclusione della vicenda

Nonostante gli sforzi straordinari compiuti da tutti coloro che erano coinvolti nel salvataggio, la tragedia alla fine si consumò. Il 13 giugno 1981, il cuore di Alfredino Rampi cessò di battere. I soccorritori non riuscirono, però, a portarlo subito in superficie. Perché, durante le loro attività, era sprofondato ancora di oltre sessanta metri. Le squadre di lavoro, in particolare i minatori di Gavorrano incaricati dell’ingrato compito, restituirono il corpo esanime di Alfredino solamente un mese dopo la sua morte. L’intera nazione piangeva la perdita di un innocente bambino e condivideva il dolore immenso dei genitori, Enzo ed Erminia Rampi. Le immagini della madre che, nonostante la tragedia, chiamava disperatamente il nome del figlio, sono ancora vivide nella memoria di molti italiani.