Cos’è quel fumo bianco che spesso esce fuori dalla marmitta dell’auto? La verità

Fumo bianco dalla marmitta dell’auto, che cos’è? Ecco perché dovresti preoccuparti se lo vedi.

Hai mai notato che spesso dalla marmitta dell’auto esce fuori quel caratteristico fumo bianco? Di che cosa si tratta? Lo scopriamo insieme.

Manutenzione auto, perché è importante

Secondo alcune indagini, in ogni famiglia è presente in media un’automobile, vettura irrinunciabile e mezzo di trasporto comodo per viaggiare e spostarsi facilmente.

Anche se in tanti, a causa del caro benzina, stanno cercando di limitare l’utilizzo delle automobili, preferendo mezzi più ecologici e meno dispendiosi come le biciclette, siamo consapevoli che affrontare la quotidianità senza le auto è praticamente impossibile.

Non è solo il caro benzina a spaventare gli automobilisti ma anche i costi di gestione delle vetture. Ecco perché la manutenzione è fondamentale: una macchina in buone condizioni ti permetterà di risparmiare tanti soldi.

Quante volte al mese ti ritrovi dal meccanico per quella spia luminosa che non smette di lampeggiare o perché senti dei rumori strani mentre sei al volante? Sicuramente tante.

Spesso sottovalutiamo questi segnali che sono indicativi di problemi più importanti. Per esempio, hai mai visto fuoriuscire dalla marmitta dell’auto del fumo bianco? Ti sei mai chiesto perché succede? Oggi vogliamo parlarti proprio di questo fenomeno che si verifica più spesso di quanto immagini.

Che cos’è il fumo bianco che esce fuori dalla marmitta dell’auto

Spesso ci facciamo caso ma non ci preoccupiamo credendo che non sia nulla di rilevante: quante volte hai visto del fumo bianco fuoriuscire dalla marmitta dell’auto? Probabilmente molte. Se non ti sei mai chiesto che cos’è davvero, è arrivato il momento di scoprirlo.

Secondo gli esperti del settore automobilistico, se esso fuoriesce dalla marmitta sporadicamente è normale e non deve destare preoccupazione. Se la situazione si verifica invece frequentemente, significa che qualcosa non va, che uno dei componenti del motore ha dei problemi.

Scopriamo quali sono i motivi per cui può verificarsi questo strano e curioso fenomeno. Prima di fare chiarezza su questo argomento, è utile però sapere da dove provengono i gas di scarico. Tu lo sai? Te lo diciamo noi, dalla camera di combustione del motore.

Questi gas passano attraverso la marmitta e poi attraverso un catalizzatore che serve a ridurre le emissioni nocive. In condizioni normali, non dovresti vedere del fumo bianco uscire dalla marmitta eppure spesso esso è presente, soprattutto d’inverno.

In questo caso non c’è da preoccuparsi: si tratta di vapore acqueo che si nebulizza poco tempo dopo l’accensione dell’auto. Il problema sussiste se il fumo di questo colore è frequente, denso e molto visibile.

Se si verifica questa ipotesi, le cause sono da imputare al refrigerante o all’acqua che sono penetrati nella camera di combustione, cosa che non dovrebbe mai succedere. Quando infatti questi liquidi arrivano nella camera di combustione, bloccano il motore e dalla marmitta fuoriesce questo gas di colore bianco, molto intenso.

È necessario in questo caso portare l’auto da un meccanico perché potrebbero verificarsi danni ai componenti del motore. Ma il fumo bianco che fuoriesce dalla marmitta può dipendere anche dalla condensa che si forma all’interno del sistema di scarico. Questa ipotesi si verifica soprattutto quando le temperature esterne sono inferiori a 15 gradi.

Attenzione anche al serbatoio del refrigerante! Se noti del fumo bianco uscire dalla marmitta può essere che si sia danneggiato: il refrigerante brucia all’interno dei cilindri e genera questo fumo di scarico bianco. In questo caso, è molto probabile che tu debba sostituire il serbatoio.

Ora che hai scoperto quali sono le ragioni principali per cui dalla marmitta può fuoriuscire del fumo bianco, denso e visibile, la prossima volta che lo noti non sottovalutare il problema ma recati immediatamente da un meccanico.