Ricordano i Caraibi, ma questa bellissima spiaggia si trova in Italia: spendi 10 euro

In Italia le spiagge sono tantissime. Alcune, però, sono dei veri e propri tesori nascosti e, pur ricordando i Caraibi, sono accessibili spendendo pochi euro. Vediamo qual è la bellissima spiaggia che ti suggeriamo oggi.

Probabilmente rimarrai stupito nello scoprire che la spiaggia in questione si trova nel Nord della Penisola ed è raggiungibile in barca.

Una spiaggia che ricorda i Caraibi

Con l’arrivo dell’estate si cerca refrigerio nelle località balneari. Nonostante l’Italia sia piena di spiagge, quelle più gettonate potrebbero essere particolarmente affollate e, perché no, inquinate.

Per questo, oggi ti suggeriamo una spiaggia che, pur essendo molto simile ai Caraibi, in fatto di chiarezza dell’acqua e di scenario, non è molto conosciuta e, fattore non trascurabile, costa anche poco.

Si tratta, infatti, di una spiaggia lacustre, nel Lago di Garda. Tale lago, uno dei maggiori in Italia, è incastonato tra le maestose montagne delle regioni italiane di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Esso è famoso per la sua bellezza naturale e le numerose località affascinanti che circondano le sue sponde.

Tra queste, un tesoro nascosto che merita di essere scoperto è l’Isola dei Conigli (o Isola di San Giovanni). Si tratta di un’isola pittoresca e affascinante, poco lontano dalla riva occidentale del Lago di Garda, tra le città di Manerba del Garda e San Felice del Benaco. Nonostante le sue dimensioni relativamente piccole, la sua bellezza naturale e l’atmosfera tranquilla la rendono una tappa imperdibile per i visitatori che esplorano la regione ma anche per i bagnanti.

Il nome dell’isola è stato ispirato dai numerosi conigli selvatici. Oltre ai conigli, si possono avvistare uccelli e altre specie di animali che popolano l’isola, rendendo ogni incontro con la fauna locale un’esperienza indimenticabile per gli amanti della natura.

Come raggiungerla

Per raggiungere l’Isola dei Conigli, i visitatori possono prendere una barca da Manerba del Garda o San Felice del Benaco. In alcuni momenti dell’anno, l’acqua è talmente bassa che arriva alle caviglie. I 200 metri che separano l’isola dalla terra ferma, dunque, possono essere percorsi anche a piedi.

Poiché l’isola è una riserva naturale protetta, è importante seguire le norme e rispettare l’ambiente circostante durante la visita. Ciò significa evitare di disturbare gli animali e lasciare l’isola pulita e intatta.

Una volta sull’isola, i visitatori possono godersi una passeggiata rilassante lungo i sentieri panoramici, fare un picnic sulla spiaggia, ammirare il panorama circostante o semplicemente immergersi nella tranquillità della natura incontaminata.

Sull’isola si trova un unico punto ristoro dove si può mangiare o sostare per consumare qualcosa. La visita dell’isola è gratuita. Se si vuole arrivare in barca e sostare si paga 10 euro tutta la giornata. Ciò è possibile da maggio a settembre, dalle 9 alle 18.