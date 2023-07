Il trucco dei meccanici per controllare il livello dell’olio del motore in 1 minuto

Sai controllare il livello dell’olio del motore della tua auto? Ecco un trucco infallibile, facile, veloce e degno di un vero meccanico.

La maggiore età è un traguardo che tutti gli adolescenti desiderano raggiungere il più in fretta possibile.

Compiere 18 anni, infatti, per un ragazzino vuol dire entrare nell’età adulta e avere più libertà per ciò che concerne le proprie decisioni. E in ultimo, ma non per questo meno importante, arrivare alla soglia dei 18 anni significa anche poter finalmente conseguire la patente per guidare la macchina.

La prima cosa che apprendiamo a tal proposito, non solo a scuola guida, ma anche a casa e all’interno della società in generale, è la frase “guidare con prudenza” che ogni automobilista, anche quello più esperto, dovrebbe ricordare prima di mettersi al volante.

Prestare attenzione, però, in questo caso non vuol dire solo concentrarsi sulla strada e rispettare i limiti di velocità e il codice della strada, ma anche tenere bene a mente che le auto, nonostante siano sempre più tecnologiche e all’avanguardia, sono sempre delle macchine e, in quanto tale, hanno bisogno di revisioni, controlli e manutenzioni.

In alcuni casi, per fare ciò, non possiamo non ricorrere all’aiuto di un meccanico; in altri, invece, a occuparsene deve essere il proprietario del veicolo.

Una cosa molto importante da fare, ad esempio, è controllare il livello dell’olio all’interno dell’apposito serbatoio. Per coloro i quali non si intendono di motori può sembrare una cosa difficile, ma con questo metodo facile, veloce e intuitivo, tale manovra non rappresenterà più un problema per nessuno.

Come controllare il livello dell’olio del motore

L’estate è ufficialmente iniziata, e ciò vuol dire solamente una cosa: il conto alla rovescia che segna l’inizio delle vacanze è finalmente iniziato! Molte persone scelgono di spostarsi con la propria autovettura. Per questo motivo, in previsione del viaggio, meglio dare una controllata generale alle condizioni della macchina. Per prima cosa, dunque, è necessario controllare il livello dell’olio.

Farlo è più semplice di quanto pensiamo. Innanzitutto è necessario sapere che tale operazione va effettuata quando il motore dell’auto è freddo e, possibilmente, su un terreno pianeggiante.

Iniziamo aprendo il cofano del veicolo, dopodiché, individuiamo il serbatoio dell’olio, svitiamo il tappo e preleviamo l’apposito arnese di controllo. Si tratta di un’asta in metallo che riporta su di essa due tacche: quella più bassa indica il livello minimo dell’olio; quella posizionata più in alto, al contrario, sta a indicare il livello massimo.

A questo punto non ci resta che pulire l’asta con un panno pulito e inserirla nel serbatoio. Se l’alone si trova tra le due tacche, vuol dire che la quantità di olio che si trova all’interno del serbatoio è corretta. In caso contrario, prima di mettersi in viaggio o di utilizzare la macchina per qualsivoglia motivo, meglio rivolgersi a un meccanico specializzato.

L’importanza dell’olio all’interno del motore

I meno esperti si staranno sicuramente chiedendo perché sia così importante controllare la quantità dell’olio all’interno del motore della propria autovettura. La risposta è molto semplice.

L’olio, come tutti saprete, è una sostanza viscosa, e in quanto tale, serve proprio a lubrificare tutte quelle che sono le parti mobili del motore. Se l’olio motore non è presente nelle giuste dosi, si rischia di arrecare dei danni, anche gravi, a uno o più elementi del veicolo.

Per essere sicuri di fare le cose nella maniera corretta, non aspettiamo di scorgere sul cruscotto la spia luminosa che indica che è arrivato il momento di controllare il livello dell’olio, ma ricordiamoci di effettuare la verifica ogni 2.000km.