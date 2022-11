Corea del Sud-Ghana, probabili formazioni

By

La seconda giornata del Gruppo H si apre con il match tra Corea del Sud e Ghana, match fondamentale tra due squadre che vogliono inseguire il sogno qualificazione in un girone in cui Portogallo e Uruguay sembrano nettamente favorite.

Il match si giocherà alle 14, alle 20 invece il big match tra la nazionale di Santos e l’Uruguay.



La Corea del Sud con tanto cuore ed un pizzico di fortuna ha strappato un pareggio pesantissimo nella prima sfida del Gruppo H contro l’Uruguay.

Son e compagni hanno bisogno di punti per giocarsi una qualificazione che sembra possibile, in vetta al Gruppo H c’è infatti il Portogallo con tre punti mentre i coreani e l‘Uruguay sono a quota 1, Ghana ferma a zero.

Il Ghana invece viene dalla rocambolesca sconfitta di misura nel match contro il Portogallo ed oggi scende in campo con l’obiettivo di ripetere la grande prestazione offerta nella gara d’esordio cercando però di migliorare la fase difensiva.

In questa sfida le due squadre si giocheranno un match fondamentale per il proseguimento del cammino nel mondiale, chi vince può ancora credere nel sogno ottavi di finale.

Corea del Sud con il 4-2-3-1, davanti ovviamente c’è Son

Dopo qualche problemino fisico accusato in questi giorni dovrebbe recuperare il centrale del Napoli Kim che scenderà in campo dal primo minuto.

In attacco ovviamente la stella rimane Heung Min Son, stella della nazionale sudcoreana e attaccante fondamentale per il Tottenham di Antonio Conte.



Tra i pali c’è Kim Seung-Gyu, in difesa linea a quattro composta da Kim Moon H-wan, Kim Min-jae, Kwon Gyung-kwon, Kim Jin-su.

Hgwang-in-beom e Son Jun-ho saranno i registi con Lee Jae-Sung, Geong Woo-Yeong e Son Heung-min che saranno in appoggio dell’unica punta Hwang Hee-chan.

Ghana con il 4-2-3-1, Williams unica punta

Il Ghana dovrebbe scendere in campo con gli stessi undici che hanno perso di misura nella sfida contro il Portogallo.

Solita formazione offensiva per Addo che proverà a fare la partita già dai primi minuti di gioco.

Tra i pali pronto Ati Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu e Mensah in difesa.

Partey e Owusu a centrocampo con A. Ayew, Kudus e J. Ayew dietro all’unica punta Williams.

La partita sarà trasmessa alle ore 14 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app Rai Play.