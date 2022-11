Ida Platano di UeD, avete mai visto sua sorella? Bellissima come lei | FOTO

Ida Platano, avete mai visto sua sorella? Lei è davvero bellissima. Vi presentiamo una delle persone più importanti nella vita della (ex) dama di UeD.

La parrucchiera bresciana ha un rapporto meraviglioso con la sua famiglia e in particolare con la sorella. Quest’ultima voi l’avete mai vista? Le due sono identiche, sembrano gemelle.

Ida Platano ritrova il sorriso lontano da UeD

Finalmente il sole è tornato a splendere nella vita di Ida Platano. La parrucchiera bresciana, dopo oltre quattro anni alla corte di Maria De Filippi, ha lasciato la sua sediolina bianca per vivere fuori quella che tutti ci auguriamo possa essere la storia d’amore della sua vita.

Si conclude, almeno per il momento, a lieto fine la favola di una delle protagoniste più amate e chiacchierate del salotto dei sentimenti di Canale 5. 4 anni fa, Ida si è presentata nel programma dell’amore della De Filippi per trovare il principe azzurro che per anni ha avuto il nome di Riccardo Guarnieri.

La dama bresciana e il cavaliere tarantino sono stati legati da un rapporto tormentato e turbolento che ha fatto male ad entrambi. Dopo la separazione, sebbene lei abbia vissuto più alti che bassi che l’hanno costretta a rivolgersi anche ad un terapeuta per superare la fine di questa storia d’amore, la Platano ha deciso di voltare pagina.

Non è tornata più sui suoi passi come il pubblico si aspettava, Ida ed oggi è felice insieme ad Alessandro Vicinanza. L’amore e la famiglia sono tutto per la dama bresciana che ha un rapporto splendido anche con i suoi familiari e in particolare con la sorella. A proposito di quest’ultima, voi l’avete mai vista? E’ davvero uno spettacolo della natura.

Chi è la sorella della star di Uomini e Donne

Finalmente ritrova il sorriso Ida Platano e il merito è di Alessandro Vicinanza. Il bel salernitano è riuscito a fare breccia nel cuore della bresciana e i due, come il pubblico ha potuto vedere in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione.

La vita, lontano dagli studi di Maria De Filippi, procede a gonfie vele per la star del salotto mariano che tra un giro in moto e una cena fuori nel centro di Salerno, si sta godendo finalmente l’amore che meritava.

Alessandro sembra davvero amarla e lei, grazie a lui, pare essere rinata. Il pubblico e i sostenitori di Ida non desideravano di meglio per lei, che vedere felice la loro beniamina. Riccardo ormai è acqua passata.

La star di UeD è pronta a ricominciare a scrivere un nuovo capitolo della sua vita e ad allargare, con la presenza di Alessandro, la sua già splendida famiglia. A quanto pare, come ha raccontato lo stesso Vicinanza, Ida avrebbe conosciuto anche la mamma del suo attuale fidanzato e lui il figlio e la famiglia di lei.

A proposito della famiglia della Platano, sapete che Ida ha uno splendido rapporto con sua sorella? Voi l’avete mai vista? Le due sono identiche! Raramente la Platano mette in mostra la sua vita privata lontano dalle telecamere ma quando si tratta della famiglia tutto per lei assume un significato diverso.

Ida ha una sorella che si chiama Piera, che è più giovane di lei ma che è la sua fotocopia: è bellissima. Se vi mostriamo una sua immagine farete fatica a riconoscere chi è l’una e chi è l’altra.

Piera ha gli stessi occhi magnetici della sorella, capelli lunghi e scuri, stesse labbra carnose e stessi lineamenti: sembra davvero una fotocopia di Ida. Il web è rimasto scioccato dall’incredibile somiglianza. Che bellezza le due sorelle: sono davvero una più bella dell’altra.