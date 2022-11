Il Portogallo soffre fino alla fine ma supera il Ghana, finisce 3-2

Tanta, tantissima fatica per il Portogallo di Santos che supera per 3-2 il Ghana al termine di un secondo tempo bellissimo con tanti colpi di scena e occasioni da gol.

Cristiano Ronaldo sblocca la gara conquistandosi e trasformando il calcio di rigore, Ayew trova il pareggio ma le reti di Joao Felix e Leao lanciano i lusitani che nel finale però incassano il gol di Bukari e tremano al 99esimo con un’occasione colossale di Williams.



Il Mondiale di Cristiano Ronaldo inizia con lacrime ed emozione, il fenomeno di Madeira infatti è visibilmente commosso durante l’inno portoghese e ci mette qualche minuto ad entrare in partita.

La squadra non lo aiuta ed il Portogallo gioca un primo tempo brutto, con poche idee e tantissimi errori tecnici contro un Ghana attento a concedere poco e a non commettere errori individuali.

Il match si accende nella ripresa con CR7 che apre le marcature trasformando il calcio di rigore e diventa il primo calciatore di sempre a segnare almeno un gol in 5 edizioni del mondiale.

Il Ghana però reagisce e sfrutta una clamorosa dormita della difesa lusitana per fare 1-1 grazie ad Ayew.

Il Portogallo però si riaccende ed in pochi minuti va sul doppio vantaggio con Felix e Leao, nel finale però segna Bukari e Williams sfiora il clamoroso 3-3.

Portogallo da solo in vetta al Girone H.

🇵🇹 Portugal picks up three points against Ghana after a hectic second half@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

CR7 nella storia, Portogallo in vetta al Gruppo H

Partita tanto noiosa nel primo tempo quanto pazzesca nella ripresa con il Portogallo che trova tre punti fondamentali ed approfittando del pareggio tra Uruguay e Corea del Sud vola da solo in vetta al gruppo H.

Primo tempo di tanto possesso palla ma poco spettacolo per il Portogallo che non riesce a superare il 5-4-1 disegnato da Addo.



A sbloccare la partita ci pensa come al solito il numero 7 che al 65′ si conquista con esperienza il calcio di rigore e realizza il gol del vantaggio con la consueta freddezza.

Il gol rilassa il Portogallo e scuote il Ghana che 8′ minuti dopo pareggia i conti con Ayew.

La grande attenzione messa dagli africani fino a quel momento viene però vanificata in pochissimi minuti con i ghanesi che perdono due palloni a centrocampo che lanciano i gol prima di Joao Felix (deludente nel complesso) e poi del rossonero Leao, subentrato da pochi minuti.

Bukari però riaccende il Ghana trovando il gol del 2-3 ed esultando come CR7,i nove minuti di recupero sono un’agonia per il Portogallo che trema nell’ultimo minuto quando Diogo Costa si dimentica di controllare il pallone e regala ad Inaki Williams la palla del possibile 3-3, il numero 19 non sfrutta l’occasione e Cancelo e compagni salgono al comando del Gruppo H.