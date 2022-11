Due pali e una grande Corea del Sud fermano l’Uruguay, 0-0

By

Termina senza reti la prima sfida del Gruppo H tra Uruguay e Corea del Sud, Godin e Valverde colpiscono due pali ma gli asiatici riescono a conquistare un punto prezioso in ottica qualificazione.

Ora tocca a Portogallo e Ghana.



Partita deludente per l’Uruguay che non va oltre lo 0-0 contro una buona Corea del Sud che si conferma squadra organizzata e con buone doti individuali.

Nella squadra di Alonso convince la fase difensiva con le ottime prestazioni di Godin e Gimenez ma delude quella offensiva, in ombra infatti sia Suarez che Nunez.

Le occasioni piu grandi della partita arrivano nei minuti finali di entrambi i tempi con i clamorosi pali colpiti da Valverde e Godin.

Punto fondamentale per la Corea del Sud che rimane in corsa per un posto agli ottavi di finale, a seguire ci sarà la sfida tra Portogallo e Ghana.

La Corea del Sud ferma l'Uruguay, finisce 0-0

Fin dai primo minuti gli asiatici aggrediscono alti soprendendo l’Uruguay che non riesce a trovare i propri registi.

L’occasione più grande del primo tempo capita sul sinistro di Valverde, il centrocampista del Real Madrid però spedisce alto sopra la traversa.

Copione praticamente identico nella ripresa con Son e compagni che giocano un calcio ordinato ma privo di qualità dalla trequarti in poi.

Nel finale il palo salva la Corea del Sud fortunata sul tentativo di Godin.

Anche gli asiatici però vanno vicini al gol vittoria quando nel recupero Hwang sbaglia un rigore in movimento calciando fuori.

Deludono Suarez e Darwin Nunez entrambi spenti e con poca personalità in mezzo alla solida difesa sudcoreana.

Equilibrio dunque nel Gruppo H con l’Uruguay che si giocherà la qualificazione nel big match di lunedì contro il Portogallo.

La Corea del Sud invece partirà con i favori del pronostico nella sfida con il Ghana, vincere significherebbe mette pressioni alle due favorite del girone per poi andarsi a giocare con personalità il match decisivo contro i lusitani.

Mondiale che si dimostra sempre più equilibrato con le cosiddette big che stanno faticando ad imporsi trovando anche nelle squadre meno tecniche tanta intensità e voglia di ben figurare nel campionato del mondo del Qatar.

Ora la sfida tra Portogallo e Ghana completerà la prima giornata del girone H.