Pubblicato il bando di concorso 2024 per la Marina Militare. A quanto pare, sono previsti circa 1750 posti per il ruolo di volontari in ferma fissa iniziale (Vfi) e per quello di truppa, ossia il primo livello di accesso nelle forze armate.

La domanda di partecipazione potrà essere erogata fino al 22 novembre 2023 e potranno parteciparvi solo coloro che sono in possesso di Spid, carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

Pubblicato il bando 2024 del concorso per la Marina Militare

La Marina Militare italiana ha pubblicato il nuovo bando di concorso per l’accesso. Sono previsti circa 1750 posti per il ruolo di Vfi, ossia i volontari in ferma prefissata iniziale e per quello di truppa.

La scadenza della domanda è fissata al 22 novembre 2023 e potrà essere inviata unicamente tramite il portale del Ministero della Difesa. Inoltre, potranno accedervi solo coloro che posseggono lo Spid, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

Per questo bando sono ammessi solo i nati tra il 1999 e il 2005, estremi compresi. Dunque il concorso non è accessibile per coloro che hanno più di 24 anni d’età.

Da prassi è necessario, per poter partecipare, avere la cittadinanza italiana e non avere conne o precedenti penali a proprio carico.

Inoltre, potranno partecipare solo coloro che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di primo grado.

Il concorso si articola in tre fasi: la prima fase consiste nell’invio della domanda, successivamente vi sarà la valutazione dei titoli di merito e la convocazione dei candidati in graduatoria, i quali dovranno sostenere la selezione sulla base di differenti materie a seconda del settore di inquadramento.

Una volta terminato il concorso, i vincitori verranno reclutati in 4 incorporamenti diversi. Nello specifico, i primi 500 classificati entreranno a far parte del Corpo degli equipaggiamenti marittimi Navale (Cemm) e del Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera (Cp).

Mentre gli altri 599 saranno reclutati nell’unità Cemm Navale, Cp Componenti specialistiche e Forze Speciali. Questo a partire da settembre 2024.

A partire da novembre 2024 sarà disponibile il terzo incorporamento per circa 481 concorrenti nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, Capitaneria di porto e componenti specialistiche.

Il quarto ed ultimo incorporamento, invece, è previsto da gennaio 2025. Circa 270 concorrenti accederanno in Cemm Navali, Capitaneria di Porto e Cemm Anfibi.

Altre informazioni utili

Il nuovo bando di concorso per la Marina Militare rappresenta un’importante opportunità per numerosi giovani.

La retribuzione media per i ruoli sopraelencati è stimata intorno ai 13.200 euro all’anno.

La selezione per il concorso si articola in ben tre fasi: La prima, come precedentemente detto è quella della valutazione dei titoli di merito e formazione delle relative graduatorie. In un secondo momento, si svolgeranno le prove di efficienza fisica e come ultimo passaggio vi sarà l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.