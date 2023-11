Tredicenne investita e uccisa sulla Laurentina a Roma

Una tredicenne è morta a causa di un tragico incidente avvenuto questa notte a Roma, precisamente sulla Laurentina. La macchina sulla quale viaggiava la vittima si è ribaltata più di una volta a causa dello scontro.

La giovane si trovava in auto con la madre, 34 anni, e un’amica di famiglia 37enne.

Le due donne sono attualmente ricoverate in ospedale e sembrano non essere in pericolo di vita. Entrambe risultate positive ai test di alcol e droga.

Roma, incidente mortale sulla Laurentina: una tredicenne ha perso la vita

Questa notte, precisamente verso l’una e 50 circa, si è verificato l’ennesimo incidente mortale nella capitale. Lo scontro è avvenuto precisamente sulla Laurentina, all’altezza della rotatoria di via Giovanni Gutenberg.

A quanto pare la tredicenne si trovava in auto, una Volkswagen, con la madre e con un’amica di famiglia. Rispettivamente 34 e 37 anni.

Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, l’auto avrebbe imboccato la rotatoria e, a causa dell’alta velocità, si sarebbe ribaltata ben tre volte. Questo, inoltre, accentuato dall’asfalto bagnato per il maltempo che ha reso la strada particolarmente scivolosa.

Immediato l’arrivo dei soccorsi che però non sono riusciti a fare nulla per la bambina, la quale è deceduta durante il trasporto in ospedale. La madre e l’altra donna, invece, sono state portate al Campus Bio Medico, dove si trovano ora ricoverate. Entrambe non sono in pericolo di vita.

Inoltre, le due donne sono risultate positive sia ai test dell’alcol che quelli della droga.

Le indagini sull’incidente

Sul caso sta indagando la polizia di Roma Capitale del gruppo x Mare. Gli agenti hanno già provveduto a prelevare i rilievi scientifici sul posto, per cercare di definire le dinamiche esatte dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, la vettura avrebbe urtato il marciapiede della rotatoria, per poi ribaltarsi.

Attualmente non è chiaro chi delle due donne portasse la macchina. La responsabile sarà, in ogni caso, accusata di omicidio stradale.

Si tratta del secondo incidente mortale sulla Laurentina nel giro di pochi giorni. L’ultimo risale a qualche giorno prima e ha visto la morte di Oscar Roselli, un noto osteopata di 33 anni.

Attualmente il corpo della tredicenne è stato portato a Tor Vergata per l’autopsia. La ragazzina è la 166esima vittima della strada del 2023 tra Roma e provincia.