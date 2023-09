La donna è stata ricoverata in stato di shock in ospedale. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di martedì, 5 settembre, in via del Fosso, zona sud della città di Prato, nella zona del Macrolotto.

Lite finisce in tragedia a Prato

Una lite tra due coniugi è finita in tragedia a Prato. Un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo aver discusso con la moglie. Il dramma è avvenuto nella serata di ieri in via del Fosso, nella periferia meridionale della città toscana.

Stando a quanto ricostruito finora, si tratterebbe di una tragica fatalità. I due coniugi avrebbero iniziato una lite in casa. Dopodiché la donna sarebbe corsa fuori e avrebbe tentato di andare via. La vittima si sarebbe messa davanti all’auto della moglie, cercando di dissuaderla. La donna però avrebbe premuto il piede sull’acceleratore, colpendo il marito, che sarebbe caduto, battendo la testa sul cordolo del marciapiede. Un colpo che gli è risultato fatale.

La donna è stata soccorsa in stato di shock, ma per il marito non c’è stato nulla da fare. La salma del 39enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni potrebbe disporre l’esame autoptico. Gli agenti della polizia municipale hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Da quei frame potrebbe arrivare la conferma che si sia trattato di una tragica fatalità, come ipotizzano al momento gli inquirenti.

Notizia in aggiornamento.