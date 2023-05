Sai cosa succede se versi il bicarbonato nei capelli? La risposta è inaspettata

Cosa succede se versi il bicarbonato nei capelli? Forse non ve lo siete mai chiesto, eppure tutti noi dovremmo conoscere la risposta. Una risposta davvero inaspettata. Tutto quello che c’è da sapere a tal proposito nelle prossime righe.

Un’ottima alternativa al classico shampoo che si usa per il lavaggio della chioma, è quella derivante dal bicarbonato. Ecco come si può adoperare, quindi, per lavare la capigliatura Una soluzione veramente ottima, soprattutto per un certo tipo di capelli. Il bicarbonato, infatti, può risultare un metodo straordinario da usare sui capelli che tendono al grasso. Per i dettagli continuate a leggere qui di seguito.

Cosa succede se versi il bicarbonato nei capelli: cosa succede

Come accennato poco fa, stiamo per parlare, o meglio, stiamo per affrontare una domanda e quindi una risposta che sicuramente vi stupirà e non poco. Vi siete mai chiesti cosa succede se si versa il bicarbonato sui propri capelli? Per conoscere la risposta, continuate a leggere, qui di seguito.

Molte donne e soprattutto ragazze seguono con estrema attenzione e costanza i tanti consigli dati dalle loro blogger preferite. Due di queste tra quelle straniere hanno riscontrato un enorme seguito, dopo aver suggerito l’uso del bicarbonato per lavare i capelli.

Un metodo che loro stesse hanno deciso di applicare su se stesse, diverso tempo fa, decidendo di sostituire il loro shampoo con il bicarbonato.

Un aspetto da tener presente è che questo è un metodo molto utile, primariamente per coloro che hanno la capigliatura grassa.

Ci sono delle persone che ormai lo utilizzano da anni e che ne sono pienamente soddisfatte, in quanto adoperandolo a ogni lavaggio permette di curare i capelli in un modo assolutamente valido.

Altri invece hanno preferito optare per una via di mezzo, nel senso che non hanno messo totalmente da parte il loro shampoo, ma l’hanno integrato con l’aggiunta del bicarbonato.

Successivamente troverete sia le funzionalità di questo prodotto usato sui capelli, sia come si può adoperare per il lavaggio della capigliatura.

Cosa succede se versi il bicarbonato nei capelli: vari pregi del bicarbonato sui capelli

Il bicarbonato di sodio dispone di una delicata alcalinità, quindi, utilizzato sulla chioma può risultare di grande aiuto, per quanto concerne la rimozione del sebo in eccesso.

L’applicazione, però, si deve svolgere a secco prima del lavaggio.

Tra l’altro il bicarbonato corrisponde pure a un ottimo metodo, per togliere efficientemente tutte quelle rimanenze di prodotti usati solitamente per lo styling. Tra questi troviamo sicuramente il gel, la lacca e lo spray che si usa per modellare i capelli.

Un altro punto a favore di questo prodotto utilizzato sui capelli, è quello di consentire una valida esfoliazione non solo della vostra chioma, ma pure del cuoio capelluto.

Per di più è di grande utilità per chi ama fare delle nuotate in piscina. In quel caso sui capelli si accumula non soltanto il cloro, ma anche l’insieme di prodotti per capelli utilizzati in quel momento.

In caso di forfora, poi, potrete usarlo mescolato con del succo di limone. Applicando questo composto semplice ed economico, una volta risciacquato noterete certamente un netto miglioramento di questo problema che interessa i capelli di svariati individui.

Le fasi di utilizzo del bicarbonato di sodio sulla chioma

Il primo passo da fare prima di iniziare i vari passaggi d’utilizzo di questo prodotto sui vostri capelli, è quello di andare a spazzolarli bene. Questa è una procedura fondamentale, in quanto permette così di sciogliere gli eventuali nodi, eliminando anche i capelli morti.

Una volta eseguito questo passaggio, potrete prendere il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo si inizierà a usare cospargendolo non soltanto sulle radici dei capelli, ma anche sull’intera cute.

Durante queste fasi è fondamentale prestare molta cura all’esecuzione, principalmente in quelle zone che si presentano molto più grasse. Alcuni di questi punti, ad esempio, possono corrispondere alla tempia, alla zona delle orecchie e al centro della testa.

Lasciare quindi il bicarbonato in posa per qualche minuto, così da permettergli di assorbire il grasso e tutto il sebo eccedente.

A questo punto si è pronti per effettuare il consueto lavaggio dei capelli.

Quando si svolge questa fase, si può anche decidere di aggiungere del bicarbonato allo shampoo che si utilizza di solito per lavare i capelli.

Il momento del lavaggio della chioma bisogna farlo con estrema accuratezza, per consentirvi di eliminare bene tutto il bicarbonato presente sulla vostra chioma.

In base alle proprie preferenze, se l’intento è quello di utilizzare pure il balsamo o una maschera di tipo nutriente, allora in questo caso dovrete stare attenti a non applicarli sulle radici dei capelli ma soltanto sulle punte e sulle lunghezze.

Aggiungendo questo prodotto formidabile al vostro solito shampoo, vi darà la possibilità d’innalzare il PH e di neutralizzare gli acidi presenti nella cuticola.

Questo è un metodo infallibile per contrastare il problema derivante dalla forfora, mantenendo la vostra chioma ben pulita per un lasso di tempo alquanto prolungato.

Per di più la vostra capigliatura, grazie all’utilizzo del bicarbonato di sodio, risulterà molto più morbida e vi consentirà di diminuire i lavaggi, che spesso causano l’indebolimento dei capelli.

Ultimi dettagli

Questo è indubbiamente un modo insolito ma molto valido, per aiutarvi a migliorare la vostra capigliatura.

Prima di tutto per coloro che hanno problemi come quello della forfora e della chioma grassa. Con questa soluzione i vostri capelli appariranno più belli, morbidi, sani e con un netto miglioramento da questo punto di vista.

Ecco che seguendo questo metodo davvero efficace, i vostri capelli torneranno a brillare come non mai e senza aver sprecato soldi o energie. Infatti vi basterà eseguire quanto detto nell’articolo per avere dei risultati ottimali.Risultati che forse non avete mai ottenuto e che i vostri capelli meritano di raggiungere.

Ecco che il bicarbonato di sodio, in tal senso, può fare davvero dei miracoli. Provare sui propri capelli per vedere i risultati con i propri occhi.