Orto, ecco l’unica protezione naturale potentissima contro malattie e parassiti

Come proteggere il tuo orto contro malattie e parassiti? Ecco l’unica e potentissima protezione naturale che renderà le tue piante e i tuoi frutti intoccabili.

Come tutelare piante e frutti con rimedi naturali

Chi ha la fortuna di avere a disposizione un giardino o un orto sa quanta cura e dedizione bisogna dedicare a quel piccolo appezzamento di terreno che con gioia avrai riempito di piante, fiori, frutta e verdura in attesa di essere raccolta.

Se c’è un incubo che accomuna tutti, sia gli esperti pollici verdi che i novellini alle prime armi, è quella dei parassiti che spesso arrivavano a rovinare il nostro raccolto o a far ammalare piante e fiori.

Non temere, è successo a tutti: bruchi, afidi e lumache sono pronte ad infestare il tuo orto. Sai che puoi sbarazzarti però dei parassiti e al contempo evitare che le tue piante si ammalino solo ricorrendo a dei rimedi naturali?

Oggi vogliamo parlarti proprio di questo, di come combattere i parassiti e le malattie con un ingrediente naturale che renderà immortali le tue piante. Ecco tutti i suggerimenti di cui non potrai più fare a meno.

Orto, questa la protezione naturale contro malattie e parassiti

Da sempre chi possiede un orto combatte una guerra che non sempre si è in grado di vincere, quella contro parassiti e malattie. Queste ultime purtroppo spesso portano alla morte delle nostre piante. Vero è che in commercio esistono davvero infiniti prodotti per fare in modo che i nostri gioielli verdi possano sopravvivere il più a lungo possibile.

Tuttavia, è altrettanto vero che ci sono dei rimedi naturali che possono farti ottenere lo stesso risultato. Sai come proteggere il tuo orto contro parassiti e malattie in maniera ecologica? Siamo qui per svelarti un segreto che cambierà sicuramente la tua vita.

C’è un ingrediente in particolare che ti aiuterà ad avere un orto splendido. Un ingrediente che possiamo considerare un potente rimedio contro malattie e parassiti: stiamo parlando del bicarbonato di sodio.

Il bicarbonato può diventare il tuo alleato in giardino e non solo. Questa straordinaria polvere bianca è in grado di combattere con successo erbacce, malattie e parassiti vari che attaccano piante e che rovinano fiori, frutta e verdura.

Sai perché esso è straordinario? Non solo perché aiuterà a risolvere tutti i problemi di cui sopra ma soprattutto perché agisce in modo efficace senza danneggiare l’ambiente, i prodotti vegetali e gli insetti utili in un orto come le api.

Il bicarbonato di sodio è un prodotto 100% naturale con cui si possono realizzare diversi fitosanitari ecologici. Se il tuo obiettivo è prenderti cura del tuo orto e di farlo in maniera biologica, sei allora nel posto giusto. Il bicarbonato previene la comparsa di parassiti e agenti patogeni che attaccano le piante.

Esso agisce aumentando il pH delle foglie e prevenendo la germinazione delle pericolosissime spore fungine. Puoi utilizzarlo tranquillamente per proteggere fiori, frutta e ortaggi da parassiti come cimici, lumache, afidi e ragni rossi, solo per citarne alcuni.

Ma il bicarbonato è perfetto anche per proteggere le piante da fitopatie importanti come l’antracnosi e batteriosi. I rimedi a base di bicarbonato sono facili da preparare, veloci e oltremodo economici.

Il consiglio degli esperti è di fare alle piante dei trattamenti preventivi a base di bicarbonato oppure intervenire in maniera repentina appena si individua qualche sintomo particolare (foglie gialle o bucate, stelo inciso).

Il primo rimedio che ti proponiamo è davvero semplice da realizzare. Dovrai solo sciogliere 50 grammi di bicarbonato di sodio in 10 litri di acqua. Mescola bene e versa la soluzione in un nebulizzatore.

Spruzza il prodotto sulle tue piante o sul terreno. Ti consigliamo di usare questo prodotto soprattutto dopo un temporale perché è proprio in queste occasioni che, a causa dell’umidità, aumenta il rischio per le piante di contrarre malattie fungine.

Vogliamo parlarti però anche di un secondo rimedio altrettanto efficace. Ti servirà sempre il bicarbonato di sodio ma anche un altro ingrediente: il latte. Cosa succede se combini insieme questi due prodotti? Risposta semplice: viene fuori un antiparassitario super potente.

In questo caso, dovrai versare 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio in un litro di latte e aggiungere poi 10 litri di acqua. Se hai notato che le foglie delle tue piante presentano dei fori, agisci immediatamente spruzzando questa soluzione su di esse per evitare che la malattia si diffonda rapidamente.

Il latte ha delle proprietà antibiotiche, lo sapevi? Se combinato al bicarbonato di sodio, permette di creare davvero un rimedio super potente. Puoi usare questa soluzione anche una volta a settimana.

Il latte tra l’altro è un ottimo fertilizzante per le piante: questo ingrediente quindi non solo le curerà ma favorirà anche la loro crescita. Il bicarbonato invece, anche da solo è perfetto per rimuovere pesticidi da verdure e frutti.

A questo proposito, sai che esso rimuove fino al 98% di pesticidi chimici presenti sui prodotti che acquisti anche in supermercato? Ti consigliamo di lavarli sempre in acqua e bicarbonato prima di consumarli. Insomma, se vuoi proteggere il tuo orto contro malattie e parassiti, questi ingredienti sono indispensabili.