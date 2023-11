Un automobilista inferocito ha strappato uno striscione dalle mani di alcuni attivisti di Ultima Generazione che questa mattina hanno bloccato il traffico in viale Lucania a Milano.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri. Gli attivisti brandivano uno striscione per chiedere il “fondo riparazione”,.

Attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Milano

Una nuova incursione degli attivisti di Ultima Generazione si è registrata a Milano. Questa mattina un gruppo di ambientalisti ha bloccato viale Lucania nel capoluogo lombardo. Gli attivisti si sono seduti sulle strisce pedonali con uno striscione che recitava “Fondo di riparazione”. Alcuni automobilisti sono scesi dalle auto, altri hanno suonato ripetutamente il clacson.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. La richiesta degli attivisti è quella di un cosiddetto fondo di riparazione da 20 miliardi, da destinare ai danni provocati dagli eventi metereologici estremi, come frane e alluvioni.

Una seconda manifestazione si è registrata questa mattina a Cagliari, dove cinque attivisti hanno bloccato via Roma. Sul posto sono arrivate diverse squadre di agenti di polizia, che li hanno trasferiti in Questura. Gli attivisti rischiano ora una denuncia per resistenza passiva a pubblico ufficiale, blocco stradale e manifestazione non autorizzata.