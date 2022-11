Come pulire e lucidare le scale in marmo: prepara questo rimedio naturale

Quanto sono belle le scale di marmo? Si, bellissime ma non proprio semplici da pulire quotidianamente. Come fare per preservarle? Ecco un rimedio naturale utilissimo che non lascerete mai più.

La scala di marmo in una casa impreziosisce davvero tutto l’ambiente circostanze, vista l’eleganza, la raffinatezza e il materiale di pregio che, soprattutto ai giorni nostri, fa la differenza.

Ma come fare per tenerlo sempre lucido e scintillante? Non tutti lo sanno mantenere sempre stupendo, ma c’è un rimedio naturale facile e veloce alla portata di tutti, qual è? Ve lo sveliamo nei prossimi paragrafi.

Il marmo nelle scale, elemento di design

Di certo, non è da tutti avere le scale di marmo in casa: in primis, perché il materiale è molto pregiato, costa tanto e non è facile da trovare nel mercato odierno.

Ma sicuramente la scala di marmo è stupenda: elegante e raffinata, valorizza al meglio l’ambiente, rendendo l’atmosfera fantastica. Inoltre, è di facile manutenzione.

Il marmo, infatti, è molto resistente all’usura e agli agenti atmosferici, quindi è consigliatissimo soprattutto per le scale esterne alle case o nei luoghi dove c’è una grande affluenza di persone, quindi centri commerciali e uffici.

Di solito, è molto facile da pulire anche se non tutti riescono a farlo splendere e luccicare, come dovrebbe. Sono diverse le tipologie di marmo in commercio, come il travertino, il granito, la pietra di Trani, ma tutti vanno curati come si deve.

Ecco alcuni rimedi naturali utilissimi, per avere le scale di marmo sempre perfette.

Come pulire le scale di marmo? I rimedi naturali

Per pulire le scale di marmo ci sono diversi rimedi naturali che si possono utilizzare, con prodotti facilissimi da trovare e molto facili da utilizzare.

Il primo è il Sapone di Marsiglia, che serve a togliere lo sporco generico che si accumula sul marco, sciogliendolo in acqua e creando così un detergente naturale.

Poi, sempre presente il nostro bicarbonato di sodio, che serve a pulire il marmo in maniera impeccabile.

Prendetene un pugno e versatelo in un po’ d’acqua, creando un composto pastoso. Dopo, applicatelo sulle macchie che trovate sul marmo, facendolo agire una decina di minuti.

In questo frattempo, il bicarbonato assorbirà lo sporco e dopo basterò passare un po’ d’acqua e un panno per rimuovere il tutto ed avere un marmo luccicante e pulitissimo.

Si può anche creare un detersivo fai da te, con alcuni ingredienti facilmente reperibili: 1 secchio d’acqua, alcol denaturato, 3 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaio di spone di Marsiglia in pezzi.

Sciogliete tutti gli ingredienti nel secchio d’acqua e poi utilizzare la miscela per pulire le scale di marmo: questo detergente creato in pochi passi non solo pulirà le scale, rendendole lucide e splendenti, ma darà um profumo meraviglioso a tutta la vostra casa.

Infine, il metodo più semplice è il Trucco della Nonna, ovvero un semplice panno di lana. Questo servirà per lucidare le zone diventate opache col tempo sul marmo, lasciando la superficie perfetta e brillante.

Potete usare un vecchio maglione, oppure canottiere di lana rovinate: insomma, quello che avete, non ve ne pentirete.