Trastevere, senzatetto aggredito: individuati i due responsabili

A Roma, in Piazza Trilussa, è stato malmenato e preso a calci in faccia un senzatetto: i due aggressori sono due ragazzi a quanto pare minorenni.

‘Er Pantera’, un senza fissa dimora noto nella zona di Trastevere è stato malmenato, preso a calci e sputi da due ragazzini dopo essere stato accerchiato mentre era per terra a Trastevere, in Piazza Trilussa.

I due aggressori pare siano entrambi minorenni.

Senzatetto aggredito in quel di Trastevere

L’aggressione è avvenuta la notte di sabato 29 ottobre a Trastevere.

Piazza Trilussa, luogo preciso in cui è avvenuto il fatto, è una delle zone di movida di Roma insieme a Piazza Gioacchino Belli e via di San Francesco a Ripa.

Luoghi in cui nelle ultime 36 ore pare si siano verificate diverse aggressioni tutti con feriti, persone denunciate e addirittura arresti.

Per quanto riguarda l’aggressione al senzatetto di Roma soprannominato ‘Er Pantera’, la polizia indaga sui due ragazzi che pare abbiano malmenato il senza fissa dimora.

Il video che sta circolando fra le chat dei ragazzi della zona è ora in mano alla polizia.

In tale video si vede chiaramente il senzatetto di 47 anni, steso a terra probabilmente a causa dell’effetto di alcol, incapace di prendere la propria difesa di fronte ai due ragazzini che imperterriti continuano a picchiarlo.

Gli investigatori si concentrano sui due giovani, entrambi portavano una giacca nera con cappuccio e nel video si vede come senza sosta colpiscono il senzatetto con dei calci.

L’identità dei due aggressori potrebbe divenire nota dal video in questione, ma a testimoniare il fatto ci sono anche le telecamere di videosorveglianza rivolte proprio su Piazza Trilussa.

Anche nei video di sorveglianza si vede l’aggressione ma, a differenza che nel video virale tra le chat dei ragazzini romani, in questi si nota anche una giovane coppia, un ragazzo e una ragazza, che si fiondano sui due giovani aggressore per bloccarli e difendere il senzatetto.

Ma a quel punto scoppia una rissa fra il due gruppi.

Il senza fissa dimora, vittima della baby-gang, è stato soccorso circa alle ore 1:30 e un’ambulanza del 118 lo ha trasportato immediatamente in ospedale.

Fortunatamente le condizioni del clochard non sono gravi, o almeno questo si deduce dal fatto che ha firmato le dimissioni e ha già lasciato l’ospedale.

Altri episodi simili avvenuti nelle stesse ore

Poco prima un trentacinquenne albanese è stato arrestato dopo aver minacciato gli agenti di polizia con un coltello che aveva rubato all’interno di un ristorante in via di San Francesco a Ripa.

Sempre quella notte un altro sedicenne è stato denunciato per aver rotto in testa ad un suo coetaneo una bottiglia in Piazza Belli.

A dare l’allarme sono stati gli amici della vittima che hanno prontamente chiamato una pattuglia che transitava in quel momento in zona su viale Trastevere.

Anche in questo caso la giovanissima vittima è stata trasportata in ospedale con codice giallo e fortunatamente non in pericolo di vita.

Nella notte di domenica invece è stato soccorso un ragazzo di 25 anni in condizioni gravi in seguito all’assunzione esagerata di alcol.