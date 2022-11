Brasile, Bolsonaro parla dopo la sconfitta contro Lula

By

Le elezioni in Brasile hanno decretato Luiz Inacio Lula da Silva nuovo presidente e ora sono arrivate le parole di Bolsonaro dopo la sconfitta al ballottaggio.

Il popolo braisliano sta vivendo un momento storico importante e un cambio di rotta che porterà il paese in una nuova era. Dopo lo scrutinio e la notizia della vittoria di Lula, che per la terza volta diventa presidente, i sostenitori di Bolsonaro sono insorti e le proteste hanno preso vita in tutto il paese. Ora il presidente uscente ha deciso di parlare, la conferenza era molto attesa.

Brasile, Lula trionfa contro Bolsonaro

Sono stati giorni incandescenti in Brasile per via delle elezioni e del successivo ballottaggio. Una campagna elettorale che ha messo nel caos la nazione e quando il primo turno di elezioni non ha avuto buon esito la situazione è degenerata ulteriormente.

Il ballottaggio del 30 ottobre ha invece stravolto i pronostici che vedevano nuovamente Bolsonaro al trionfo e hanno decretato come vincitore Lula.

Subito dopo la vittoria una marea di manifestanti felici del trionfo dell’ex sindacalista sono scesi per le strade del Brasile. Poi però è venuto il turni dei sostenitori di Bolsonaro che hanno creato ingenti disagi nella giornata odierna.

Centinaia i blocchi autostradali causati dai camionisti che hanno avuto dal leader uscente lo sconto sul diesel. Ma anche un fiume di contestatori che non vogliono un cambio di potere.

Sono state prese di mira le caserme e i pro Bolsonaro speravano di ottenere la mobilitazione delle forze dell’ordine per bloccare l’insediamento del nuovo governo.

La tensione oggi è stata molto alta e, fino a poco fa, Bolsonaro non era riapparso in pubblico e non aveva rilasciato dichiarazioni.

Le parole del presidente uscente

Il presidente uscente Jair Bolsonaro non aveva dato notizie dopo la sconfitta e la sua conferenza era davvero molto attesa.

L’ex presidente non ha riconosciuto esplicitamente la vittoria del suo oppositore che per la terza volta si avvia a formare un governo. Una nuova era per il popolo braisliano che però rimane spaccato a metà.

Il militare in merito alla sconfitta ha semplicemente detto: “Continuerò a seguire la Costituzione” ma senza nessun accenno a Lula e al suo nuovo incarico.

Ha però parlato delle proteste e manifestazioni che hanno infuocato il paese. Bolsonaro ha spiegato che le proteste nascono da un senso di sconfitta del popolo che continua a volere la destra al comando.

Durante la conferenza ha detto: “un sentimento di indignazione e di ingiustizia per il processo elettorale. Le manifestazioni pacifiche saranno sempre le benvenute” e ha concluso precisando: “ma i nostri metodi non possono essere quelli della sinistra che da sempre danneggiano la popolazione, come l’invasione delle proprietà, la distruzione del patrimonio e la limitazione del diritto di andare e venire”.