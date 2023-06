Come profumare la casa con 3 foglie di alloro: magari averlo scoperto prima

I rimedi naturali stanno diventando sempre più di uso comune. Scopriamo insieme, dunque, come profumare la casa con 3 foglie di alloro.

Quando si parla di ambiente domestico, esistono svariati piccoli trucchi per migliorare la qualità della vita all’interno di esso. L’utilizzo degli elettrodomestici, ad esempio, ci aiuta a risparmiare tempo ed energie che possiamo impiegare a fare ciò che più ci piace. Anche i rimedi naturali giocano un ruolo importante in questo, perché oltre a preservare la nostra salute e quella dell’ambiente, ci permettono anche di ottenere ottimi risultati, ma con una spesa davvero irrisoria.

Grazie all’utilizzo di ingredienti naturali e di facile reperibilità, infatti, possiamo mettere a punto delle soluzioni da utilizzare per le pulizie domestiche quotidiane o per la cura della persona. Il bicarbonato, ad esempio, è perfetto come antiodore, mentre l’aceto è famoso per le sue proprietà sgrassanti. Non tutti sanno, inoltre, che anche le spezie e le erbe aromatiche che di solito usiamo in cucina sono adatte per altri utilizzi in aggiunta a quelli per le quali sono famose. Una su tutte, sicuramente l’alloro.

Quest’erba possiede tantissime qualità all’infuori dell’essere perfetta per insaporire alcune delle ricette della nostra cucina. Non tutti sanno, infatti, che essa è considerata, tra le altre, cose, anche una pianta officinale, e che può fungere anche da profumatore d’ambiente naturale. Ebbene sì, ed è più semplice di quanto si possa pensare.

Come profumare la casa con 3 foglie di alloro

La presenza di odori indesiderati nella propria abitazione è una problematica comune a molte persone. Questo accade non per forza per mancanza di igiene e pulizia, ma anche per alimenti andati a male nel frigo e dimenticati lì per mancanza di tempo o, in alternativa, per la preparazione di ricette che emanano odori forti. Tuttavia, non occorre per forza un pretesto per diffondere un aroma piacevole in casa, ed è proprio qui che entra in gioco l’alloro.

Le foglie di tale pianta, infatti, rappresentano un’alternativa per profumare l’ambiente domestico di gran lunga più sana ed ecologica rispetto ai profumatori acquistabili sul mercato. Oltre che essere anche molto, molto meno dispendiosa. Per far sì che il profumo di alloro si propaghi per tutta cosa non dobbiamo fare altro che bruciarne tre foglie e riporle in un contenitore fatto di terracotta.

In questo modo, non solo renderemo profumata tutta la nostra casa, ma avremo anche degli effetti benefici e rilassanti sulla nostra salute. Perché come precedentemente accennato, l’alloro è anche una pianta officinale.

I benefici dell’alloro

Non tutti sono a conoscenza del fatto che l’alloro è molto più di una pianta aromatica utilizzata in cucina. Essa, infatti, può aiutarci anche a contrastare alcuni piccoli disturbi legati al nostro benessere psicofisico, come, ad esempio, ansia e stress. Bere un decotto o una tisana a base di alloro, infatti, può aiutarci a rilassarci e a liberarci delle tensioni che talvolta vengono a farci visita.

Questo è possibile grazie a una sostanza chiamata linalolo la quale è contenuta proprio all’interno delle foglie. Gli effetti rilassanti dell’alloro, inoltre, si riflettono in maniera positiva anche sul cuore.

E infine, tale pianta è perfetta anche come rimedio naturale contro il mal di pancia e la cattiva digestione a seguito, ad esempio, di un pasto particolarmente pesante.