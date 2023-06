Il sistema più semplice per irrigare cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni è questo qua. Ecco la tecnica che ti garantirà una produzione abbondante di frutta e verdura.

Con l’estate che arriva e le temperature calde che favoriscono la crescita delle piante, innaffiare le piante è necessario per avere un raccolto abbondante. Ecco il sistema facilissimo per irrigare cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni.

Come far crescere più velocemente le piante: perché è importante gestire il carico di acqua

Il caldo è arrivato e le alte temperature contribuiscono alla crescita delle piante che, se non concimate e innaffiate rigorosamente e secondo schemi precisi, garantiscono un raccolto abbondante.

Non sempre le colture riescono però a dare i frutti sperati. Alcune volte, a causa di fattori diversi come il maltempo, il terreno inadatto o l’inadeguata irrigazione, portare a tavola frutta e verdura del proprio orto diventa complicato.

Oggi vogliamo parlare di un elemento imprescindibile per garantire la crescita delle piante e a cui bisogna dedicare sempre particolare attenzione: l’irrigazione. Fin da piccoli apprendiamo dai libri di scienze che tutte le piante per crescere e per sopravvivere hanno bisogno di acqua.

Verissimo. Eppure, nessuno ci dice che se non si gestisce bene il carico di acqua, è possibile non solo che una pianta non dia fiori e frutti ma addirittura che muoia. Ogni pianta, a seconda ovviamente della specie e del luogo di provenienza, potrebbe avere bisogno di più o meno acqua. La pianta di peperoni per esempio, se non la innaffi tutti i giorni, non ti darà mai la soddisfazione di raccogliere queste gustose verdure colorate.

È necessario in taluni casi, apprendere un metodo per innaffiare correttamente le piante. Oggi ti sveliamo il sistema più semplice per irrigare cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni.

Se seguirai attentamente i nostri consigli, avrai tra poche settimane davvero un raccolto più che abbondante: la tua tavola sarà ricca di frutta e verdura. Con questo metodo non ti dimenticherai più di dare da bere alle tue piante ma soprattutto non ti stancherai di innaffiarle.

Il sistema più semplice per irrigare cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni: questo il metodo che farà la differenza

Già da più di un mese, e anche chi non è un esperto pollice verde lo sa bene, è possibile seminare queste colture: cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni.

Si tratta di frutti e verdure che non sempre sono facili da far crescere. Spesso, anche se ci si dedica a tempo pieno alla cura dell’orto o del giardino, i risultati sono deludenti. Altre volte invece, per dimenticanza o per assenza di tempo, dimentichiamo di dare la giusta dose di acqua alle nostre piante per fare in modo che esse crescano forti e sane.

Certo, talvolta è davvero noioso irrigare le piante, soprattutto se ce ne sono tante e se fa caldo e il sole fuori è bollente o, al contrario, se c’è freddo. Per non parlare poi del tempo che porta via l’irrigazione e che alcune volte è davvero tanto.

Non possiamo però smettere di dare da bere alle nostre piante: l’acqua è per loro vita, è il carburante che consente la crescita e la produzione di frutti. In questo periodo dell’anno, ci sono delle piante che più di altre richiedono una irrigazione continua.

Parliamo di quelle di cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni. Come fare per innaffiarle senza impiegare troppo tempo ed energia? Esiste una soluzione che consenta di avere un raccolto abbondante, piante sane ma che non obblighi ad una innaffiatura continua e manuale?

La risposta a quest’ultima domanda è sì. Ecco il sistema più semplice per irrigare cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni. Procurati un boccione da 6 litri e riempilo di acqua.

Chiudilo perfettamente con il tappo in dotazione e capovolgilo. Con l’aiuto di un trapano, crea 4 fori sul fondo del boccione d’acqua assicurandoti che si trovino tutti su lati diversi.

Dopo aver eseguito questo passaggio, scava un solco nel terreno abbastanza grande da poter interrare per almeno 1/4 il tuo boccione di acqua. Rincalza, questo il termine tecnico utilizzato dai coltivatori esperti, la bottiglia da 6 litri con il terreno circostante.

In questo modo hai creato un sistema di irrigazione molto comodo: se sviti il tappo, più o meno intensamente, il terreno inizierà a bagnarsi. Prendi le tue piantine e interrale in solchi che avrai scavato nelle vicinanze del boccione. Ovviamente, ogni varietà dovrà avere il suo irrigatore personale.

Con questa tecnica, che rilascia acqua all’intensità che desideri, potrai irrigare le tue piante di cetrioli, pomodori, zucchine, angurie e meloni solo svitando il tappo, impegnando il minimo sforzo e soprattutto poco tempo.

Se vuoi una soluzione ancora più comoda, puoi pensare di installare un irrigatore a goccia. Il sistema è il medesimo del boccione di acqua con una particolarità però: a dei tubi forati per far scadere l’acqua e posizionati sopra il solco per bagnare il terreno, si può collegare un timer automatico che ti permette di gestire in totale autonomia il flusso dell’acqua anche a distanza.