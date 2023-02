Butta le noci con foglie di alloro in pentola: cosa accade 5 minuti dopo averli bolliti

Mettendo delle noci con delle foglie di alloro in una pentola dopo pochi minuti avremo un effetto sorprendente. Ecco cosa accade.

Nelle nostre tavole, specie durante i giorni di festa, in occasione del Natale, troviamo delle frutta secca che si può reperire anche durante tutto l’anno e tra quelle più comuni ci sono le noci.

Queste sono molto amate e sono anche fondamentali per la dieta in quanto contengono tantissimi nutrienti che sviluppano energia e per via dell’apporto di Omega 3, inoltre, per via della loro somiglianza, pare che servano anche alla memoria e al cervello.

Noci: ecco perché vanno bollite con delle foglie d’alloro

Le noci sono dei prodotti di cui vanno ghiotti anche molti animali, basta pensare come in molti film d’animazione e in alcuni fumetti, ci sono dei teneri animaletti che tendono a volersi procacciare delle noci.

Il suo uso, inoltre è utile non solo per l’alimentazione ma anche per altre faccende. Molti son i vivaisti che tendono a utilizzare il guscio di questo frutto per far crescere le piante in modo rigoglioso.

Li mettono sul terreno per evitare che si avvicinano zanzare e per assorbire l’umidità ma li tritano assieme a della buccia di banana esiccata per farli funzionare da fertilizzante naturale.

Ma esiste anche un altro segreto che ci libera da un problema che spesso accade a molti umani e per farlo bisogna creare una miscela con delle noci e altri ingredienti tra cui le foglie di alloro.

Il metodo naturale

Inizialmente, prendiamo un pentolino d’acqua e lo lasciamo bollire con all’interno le noci per qualche minuto per poi andare ad aggiungere delle foglie di alloro e successivamente della cannella.

Quando inizia a bollire il tutto, inserire all’interno un cucchiaio di aceto di mele e continuare a portare in ebollizione il composto per qualche altro minuto poi spegnere il fornello e far raffreddare.

Una volta che il liquido ha raggiunto la temperatura ambiente, con l’aiuto di un colino, va versato all’interno di un barattolo di vetro e va fatto riposare per qualche giorno prima di essere utilizzato.

Fatto ciò, andremo a prendere il liquido e a cospargercelo sul nostro capo e questo ci aiuterà a sconfiggere la perdita di capelli e le calvizie in quanto le proprietà di questi ingredienti tendono a rinforzare la cute.

Questo accade perché le noci sono ricche di vitamina B5, che tra le sue proprietà benefiche ha quella di far crescere rapidamente i capelli rallentando la comparsa di quelli bianchi e sono anche ricche di selenio.

Questo elemento, è fondamentale per chi soffre di forfora, in quanto la previene e tende a ridurla mentre l’alloro tende a rinforzare il cuoio cappelluto e la radice del capello e a stimolare la crescita.

La cannella, invece funziona come vaso dilatatore e quindi tende a favorire la pressione sanguigna così come l’aceto di mele che pulisce i follicoli piliferi fungendo da antisettico e da disinfettate.

In questo modo, avremo avuto un trattamento per i capelli completamente naturale ed efficace.