Come produrre l’aloe vera, basta la radice: 3 semplici modi per radicare tutto

Ecco che vi sveliamo come radicare con aloe vera, un metodo incredibile che vi permetterà di coltivare qualsiasi pianta in casa vostra.

Tutto quello che c’è da sapere sul modo in cui si può radicare con aloe vera. Usando questo metodo, riusciremo a far crescere qualsiasi pianta.

Piante che non crescono, cosa fare

Quante volte vi sarà capitato di avere a casa vostra delle piante che magari avete da una vita e che continuano a non crescere. Per fortuna, oggi vi sveliamo il metodo che fa per voi: spesso, infatti, avete soltanto bisogno di un agente radicante.

Prima di venire al dunque, però, e soprattutto di spiegarvi come far radicare con aloe vera, oggi vi sveliamo quali sono i motivi per cui spesso le piante non crescono e come rimediare a questo fastidioso problema.

Le piante sono tutte diverse e hanno bisogno di particolari cure e attenzioni. Se volete far crescere quelle che avete in casa, vi consigliamo di documentarvi al riguardo, per capire effettivamente di cos’ha bisogno la specie di pianta che state coltivando.

In generale, dovete sapere che le piante hanno bisogno di percentuali di luce diverse, di vento, d’ombra, d’acqua, di terra e di fertilizzante. Anche la dimensione del vaso conta e ci sono delle piante che preferiscono crescere sulla terra di un giardino piuttosto che su quella messa dentro a un contenitore, posizionato in balcone.

Risulta molto importante, quindi, capire perché una pianta non riesce a crescere nel modo corretto. Prima di sradicare e gettare definitivamente la vostra pianta morta, quindi, vi consigliamo di regolare tutti quei fattori che vi abbiamo citato. Fatto ciò, potete proseguire tentando di radicare con aloe vera. Ecco che di seguito vi sveliamo come potete fare.

Come radicare con aloe vera

Il primo modo consiste nel installare, direttamente all’interno della grande foglia di aloe vera, il ramo della pianta che vogliamo coltivare e che desideriamo cresca. Dopo averlo inserito all’interno della foglia, possiamo procedere inserendolo all’interno del vaso e versando la terra necessaria. Quindi possiamo innaffiare.

Il secondo modo prevede l’estrazione del gel di aloe. Tutto quello che dovete fare è tagliare in due la foglia di aloe vera e, con un coltello, estrarre tutto il gel, facendo attenzione che non si perda. Per assicurarvi che non lo faccia, vi consigliamo di mettere al di sotto della foglia un bicchiere o qualsiasi altro recipiente che possa in qualche modo raccogliere il liquido.

Fatto ciò, passate il liquido al frullatore e azionatelo. Fate in modo che diventi il più liquido possibile, dopodiché versatelo all’interno di un vaso dove avete già versato la vostra terra. Quindi piantate il ramo della pianta che avete bisogno di coltivare.

Il terzo metodo è quello di versare semplicemente una piccola percentuale di gel di aloe vera, senza passarlo prima all’interno del frullatore. Questo metodo può servire specialmente con quelle piante piccole, che non hanno bisogno di una grande quantità di agente radicante, ma soltanto di un piccolo aiuto.