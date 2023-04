Come recuperare un aloe vera che sta morendo, solo così potrai farla rinvigorire

L’aloe vera non è sana e sta morendo? Con questo metodo degli esperti ritornerà ad essere bella come prima: rinvigorisce così.

L’aloe vera è una delle piante più conosciute e presenti nelle case in ogni parte del mondo. È una succulenta – non è un cactus – molto facile da gestire e curare. Tuttavia, questa pianta dalle mille proprietà, potrebbe presentare non pochi problemi andando avanti nel tempo. Una cattiva gestione, l’attacco dei parassiti e funghi potrebbero farla soffrire e poi marcire. Per rinvigorirla c’è il metodo del giardiniere da mettere subito in atto.

Come rinvigorire la pianta di Aloe Vera

La pianta di Aloe Vera possiede un insieme di proprietà uniche nel suo genere, soprattutto per quanto riguarda il gel contenuto all’interno delle foglie. Deve essere sempre esposta alla luce solare diretta per 4 ore al giorno al mattino, poi curata come da consiglio del giardiniere che la vende.

Come accennato, questa è una pianta succulenta che resiste benissimo ad ogni tipo di sbalzo della temperatura o azioni umane poco consone. In linea generale è sempre bella e non presenta problemi, ma in alcuni casi potrebbe marcire oppure seccare. La prima cosa da fare in caso di foglie secche o marce è rimuoverle immediatamente, per poi capire cosa le sia accaduto.

È una pianta con caratteristiche particolari, per questo motivo non resiste al gelo. Se viene messa all’esterno con una temperatura che scende al di sotto dello zero subirà moltissimi danni. Stesso discorso in caso di gelate o grandinate.

Quando accade, la pianta si riempie di macchie scure avvertendo che il danno subito è molto grave. Il metodo del contadino prevede di portare subito la pianta dentro casa oppure in una serra riparata.

Irrigazione: la pianta può seccare o marcire?

Ci sono anche dei casi in cui la pianta può soffrire, per la troppa o poca acqua. In questo frangente le sue foglie saranno secche oppure presenterà delle radici completamente marce. La pianta succulenta dovrà essere annaffiata due o tre volte alla settimana, solo quando il terreno è asciutto.

Il terreno dove viene coltivata deve essere drenante, mentre il vaso bucato sulla sua superficie.

Se le foglie sono secche oppure marce è importante rimuoverle nell’immediato, cambiare il vaso di destinazione e fare in modo che la pianta riceva nutrimento, illuminazione e irrigazione corretta.

Nel momento in cui la pianta viene irrigata male, le foglie centrali marciscono e potrebbero emergere anche dei funghi che intaccano completamente la pianta. È importante procedere nell’immediato, anche chiedendo aiuto ad un esperto della pianta aloe vera.

In ogni caso, come anticipato, la pianta dovrà essere estratta dal vaso rimuovendo la terra umida e bagnata. Poi si spruzza un fungicida naturale per contrastare l’arrivo dei funghi o eliminarli. Si avvolge la zona con un tovagliolo e la si lascia riposare per alcune ore. Subito dopo si pianta nuovamente la pianta in un vaso con terreno drenante e torba per poi annaffiarla dopo una settimana.