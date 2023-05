Allerta meteo, piomba il ciclone Afro-Mediterraneo: polvere desertica in arrivo

By

È in arrivo la polvere desertica attraverso il ciclone Afro Mediterraneo. Per gli esperti è allerta meteo su queste regioni.

Un maggio inaspettatamente fuori controllo. Dapprima con un tempo caldo e gradevole, per poi lasciare spazio alle perturbazioni con temporali e grandine. Ora gli esperti lanciano l’allerta meteo, con la polvere desertica in arrivo con il ciclone Afro Mediterraneo. È proprio vero allora che non ci sono più le stagioni, tanto che ogni giorno gli esperti si trovano a lanciare delle allerte sperando che i venti possano cambiare gli eventi. Di cosa si tratta nel concreto? Facciamo chiarezza.

Polvere desertica: è allerta meteo?

Il mese di maggio non si fa mancare nulla, infatti dopo il primo avvento della primavera si lascia spazio alle perturbazioni. Temporali, piogge e grandine la fanno da padrone da Nord a Sud, con temperature sotto la media stagionale e un tempo che offre uno scenario invernale.

Non è tutto, infatti nelle prossime ore è in arrivo il ciclone Afro-Mediterraneo che in poco tempo porterà la classica polvere desertica. Le Regioni colpite saranno La Sardegna e la Sicilia, per poi arrivare ad abbracciare gran parte del Sud Italia.

L’Italia Meridionale sarà dunque invasa da questa polvere, mentre il Nord avrà ancora a che fare con giornate piovose e fredde. La tempesta di sabbia arriva da Maghreb – poi risale in Algeria raggiungendo la Tunisia per imboccare il canale di Sicilia. Percorrerà ancora la sua strada per invadere il Centro Sud entro pochi giorni.

La nuvolosità diffusa che si trova in Sardegna, Calabria e Sicilia è solo l’inizio di questa tempesta di polvere del deserto. Le immagini del satellite evidenziano di come nelle prossime ore si avrà un peggioramento e le condizioni meteo saranno sfavorevoli.

Ciclone Afro-Mediterraneo : dove è diretto?

Il fattore principale che caratterizza questa perturbazione particolare è il vento forte. Gli esperti lanciano l’allerta meteo mettendo l’accento su come questo vento forte arriverò dapprima sul canale di Sicilia per poi aumentare man mano sino a 100Km/h. Il mare sarà mosso e in burrasca, con possibili interruzioni di collegamento con le isole.

Ora dopo ora, il vento si intensificherà e raggiungerà il resto della Sicilia trascinado la sabbia del Sahara.

La perturbazione raggiungerà poi la Calabria, il basso Tirreno e salirà man mano sino al centro. Tutta l’Italia sarà colpita da questa polvere desertica e la situazione non tenderà a migliorare nelle prossime ore.

Tuttavia, gli esperti del meteo evidenziano di come sia difficile prevedere l’andamento di questi fenomeni. Infatti, potrebbero cambiare la loro corsa anche all’ultimo momento con un miglioramento del tempo inaspettato. Secondo le immagini del satellite, ci saranno delle precipitazioni abbondanti e il vento lascerà quella sabbia gialla sull’asfalto e mezzi di trasporto. Il consiglio è di osservare e valutare quelle che saranno le previsioni ora dopo ora.