Danneggiata la fontana di Nettuno a Firenze, denunciato un turista

Un turista tedesco in visita a Firenze è stato denunciato per aver danneggiato la fontana di Nettuno per fare una foto.

Per raccontare quanto accaduto, Palazzo Vecchio ha emesso una nota dove ha precisato che su una zampa del cavallo si sono staccate delle parti di stucco che facevano parte di un restauro risalente al 2018, inoltre è stata rovinata una parte del carro realizzata in marmo rosso. Ancora una volta abbiamo a che fare con visitatori che non portano rispetto alle opere d’arte e – volontariamente o non – le danneggiano. Stavolta la rottura è stata quantificata in 5.000 euro.

Un turista tedesco ha danneggiato la fontana di Nettuno a Firenze, per un motivo molto futile, infatti voleva scattarsi una foto. È accaduto la notte scorsa e il noto monumento in piazza della Signoria ha riportato dei danni, sebbene in un primo momento sembrava che non fosse così.

Sebbene non sia stato un atto vandalico voluto ma solo un incidente, si tratta comunque di un gesto dettato dall’ignoranza e dalla mancanza di rispetto verso una grande opera d’arte. Non si può passare sopra a cose del genere e il sindaco Dario Nardella non ha dubbi su questo: “Contro ignoranza e atti vandalici sui beni culturali non possono esserci giustificazioni” ha detto su un post Instagram.

Il turista 22enne si è arrampicato intorno all’una di questa notte sulla fontana, per farsi scattare una foto dai suoi amici. Ci sono stati danni importanti al monumento che raffigura il Dio del mare, quantificati in 5.000 euro. Per questo motivo il giovane irrispettoso è stato denunciato e multato e a risarcire almeno parte di quel danno.

In particolare, come si legge nella nota diffusa da Palazzo Vecchio, il ragazzo ha rotto parzialmente una zampa anteriore del cavallo e una parte del carro, realizzata in marmo rosso. Le parti che si sono distaccate sono una porzione di stucco dalla zampa e la zona superiore del carro, in un frammento che misura 20 x 25 millimetri.

I tecnici del comune stanno analizzando la fontana del Cinquecento e hanno stimato i danni in 5.000 euro, fra cui la perdita di una parte di stucco applicata durante i lavori di restauro del 2018.

In un primo intervento il sindaco Dario Nardella aveva precisato che non c’erano state lesioni, invece poi sono stati evidenziati dei danni. Subito è scattata la multa e per individuare il responsabile sono stati utili i filmati delle telecamere di sorveglianza a piazza della Signoria, che lo hanno ripreso mentre scalava la statua.

Dalle immagini si vede come il tedesco scavalca la recinzione e sale sul bordo della vasca, poi con un salto si è arrampicato sul cavallo ed è arrivato fino alla base della carrozza. Dopo alcune foto è sceso ma nel farlo ha appoggiato di nuovo il piede sulla stessa parte del monumento, che così si è rotto.

Oltre al primo cittadino di Firenze è intervenuto anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “L’ennesimo sfregio al nostro patrimonio culturale, segno di una totale mancanza di rispetto per la bellezza. Dopo il gesto ha anche cercato di darsi alla fuga. Questo stato di cose deve finire, per troppo tempo si è pensato che nel nostro Paese si potesse agire in questo modo senza subire conseguenze. Già è previsto un provvedimento che a breve diventerà legge, per inasprire le sanzioni in materia e speriamo che questo sia il giusto deterrente ad azioni come questa”.

La fontana di Nettuno

Conosciuta anche come “Il Biancone”, la fontana di Nettuno è stata realizzata a partire dal Cinquecento e ha visto all’opera diversi artisti, con la statua centrale di Bartolomeo Ammannati. I lavori del gruppo centrale sono iniziati nel 1550 e terminati nel 1565, invece la vasca e i bronzi sono terminati nel 1575. Con un misto di materiali fra marmi e bronzi e un’altezza di quasi 6 metri, si tratta di una fontana enorme e maestosa che si erge in piazza della Signoria.

Oltre ad essere un elemento di arredo di questo luogo, questa fontana – prima del suo genere nella città di Firenze – fu un grande monumento che celebrava il potere di Cosimo de’ Medici ma anche la fonte di approvvigionamento principale di acqua in una zona che invece era scarsa di fonti.

La fontana rappresenta anche la potenza di Firenze sui mari, infatti al centro c’è Nettuno e tutt’intorno i gruppi scultorei di altri dei legati al mare (Nereo, Oceano, Dori e Teti con diversi satiri).

Da anni è un simbolo potente che costeggia Palazzo Vecchio ed è apprezzata e ammirata con fierezza dai residenti. Tutti hanno accolto la notizia di oggi con rabbia, purtroppo non è la prima del suo genere e tanti atti vandalici interessano periodicamente il patrimonio artistico del nostro Paese.