Ecco 5 attività in Sicilia, una delle regioni regine dell’estate, da provare assolutamente nella bella stagione.

Non è ancora ufficialmente arrivata, ma l’estate in Sicilia sta già dando segni della sua vicinanza. Le temperature bollenti degli ultimi giorni hanno fatto nascere in anticipo la voglia di trovare refrigerio e di rinfrescarsi un po’. Che sia acqua di mare o di fiume poco importa, l’importante è poter immergersi, magari in compagnia e all’insegna dello spasso.

Se anche voi state già nutrendo questo desiderio e non volete rinunciare, nonostante il sole cocente, a del sano divertimento, dovreste proprio venire in Sicilia e provare assolutamente almeno una delle entusiasmanti attività estive che l’isola propone, soprattutto a chi vuole prendere di petto la bella stagione senza farsi abbattere dal caldo torrido.

Attività in Sicilia: Body Rafting alle Gole dell’Alcantara

Le Gole dell’Alcantara rappresentano una delle attrazioni più famose della Sicilia Orientale. Questo spettacolare canyon lavico, profondo circa 30 metri, fa parte del Parco Fluviale dell’Alcantara ed è attraversato dall’omonimo fiume.

Durante le giornate estive, un modo alternativo e adrenalinico di visitare le Gole può essere il Body Rafting, un’attività avventurosa e divertente che vi consentirà di lasciarvi trasportare dalla corrente del fiume all’interno del canyon e di conoscere così a tu per tu questa meravigliosa opera d’arte della natura.

Indossate quindi la vostra muta e scivolate in tutta sicurezza tra le rocce e le piccole cascate dell’Alcantara!

Kayak a Taormina

Taormina è nota in tutto il mondo per la sua incantevole Riserva Naturale di Isola Bella, per le sue grotte marine uniche al mondo e per i suoi fondali ricchi di vita. Se amate il mare non potete che optare per l’esplorazione di questo pezzo di Sicilia tramite un piacevolissimo tour in Kayak, che dal porto dell’antica colonia greca di Naxos vi porterà fino a Capo Taormina, attraverso la Grotta degli Innamorati, la Grotta Azzurra e un mare da favola.

Attività in Sicilia: Tour in Barca alla ricerca dei delfini

La Sicilia non smette mai di stupire! Ne è la conferma questa splendida esperienza che vi sarà possibile vivere nei pressi di Aci Trezza, nella Riviera dei Ciclopi. Qui infatti ha inizio un incredibile tour in barca alla ricerca dei delfini. Con tanto di esperti biologi e istruttori, avrete la possibilità di avvistare questi bellissimi cetacei e altre specie nelle acque del mare più bello del mondo: il Mediterraneo.

Tour in barca alla Scala dei Turchi

La Scala dei Turchi è uno dei luoghi più amati dai turisti nell’agrigentino, soprattutto d’estate.

Le sue scogliere di marna bianchissima e abbacinante e le sue acque limpide, attirano ogni anno una grandissima mole di visitatori da tutto il mondo.

Proprio questo è il palcoscenico di uno dei tour in barca più richiesti, che da Porto Empedocle vi porterà alla scoperta di alcuni luoghi iconici della costa agrigentina come Capo Rossello, Rocca Gucciarda, Baia della Madoninna e le spiagge di Siculiana e Giallonardo.

Attività in Sicilia: Tour in barca alla Riserva dello Zingaro

Altra meta famosissima, San Vito lo Capo e la Riserva dello Zingaro custodiscono alcuni degli scorci marini più belli di Sicilia. Tra tutte le loro meraviglie, conoscerete di certo la famosa Tonnara di Scopello e i Faraglioni sul mare, ma sono tante altre le attrazioni di questa zona che potrete ammirare solo per via mare tramite un tour in barca: le sette magiche calette della Riserva, i fondali marini variopinti, la Grotta degli Innamorati, il Laghetto di Venere e una ricca flora e fauna.

Se vi è venuta voglia di Sicilia, allora correte a provare queste attività. Le trovate online sul sito di The Island of Wonders.