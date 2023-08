Chiama l’elettricista ma prima di andarsene lascia un curioso biglietto: cosa legge

Un elettricista ha lasciato un biglietto molto particolare ad una donna impiegata in un negozio di mobili. La reazione di quest’ultima è diventata virale. Vediamo cosa è successo.

Il caso ha voluto che la donna che ha ricevuto il biglietto dall’elettricista non fosse soltanto una commessa ma anche una TikToker.

Il caso dell’elettricista e l’impiegata

La vicenda che stiamo per raccontarti oggi riguarda un elettricista ed una commessa. Il primo ha lasciato alla seconda un biglietto molto particolare che lei, TikToker ha deciso di condividere con i suoi fan. Nel suo video la commessa ha esordito dicendo:

“Non dovrei sentirmi a disagio sul posto di lavoro”.

Ma andiamo con ordine. Maceo McCracken (@maceon.mccracken) nel girato spiega che suo marito ha aperto da poco un negozio di mobili a Concord, nella Carolina del Nord, chiamato BoxDrop , che gestisce da solo o con l’aiuto di suo padre. McCracken a volte va nella sezione ufficio del negozio per portare a termine il lavoro e dare una mano nel caso si presentino più clienti.

Quella settimana, il negozio stava installando grandi ventilatori a soffitto nello showroom. Quando l’elettricista è arrivato per apportare una modifica a uno dei ventilatori, il marito e il suocero della donna erano impegnati con i clienti nello showroom, quindi è stata lei a gestire il lavoro dell’elettricista.

Perciò, ha iniziato a spostare letti e divani in modo che l’uomo potesse lavorare non senza qualche commento inappropriato da parte dell’elettricista. Tuttavia, la donna ha deciso di ignorare quei primi commenti.

Poi, tornò nell’area dedicata all’ufficio per lavorare sul suo computer quando l’elettricista entrò per lavarsi le mani nel bagno del negozio.

Cosa c’era scritto sul biglietto

Quando l’elettricista ebbe finito, la donna si mise a risistemare tutto lo showroom quando, all’improvviso, vide spuntare un biglietto tra i cuscini di uno dei divani in esposizione.

Il biglietto era stato lasciato dall’operaio e declamava:

“Sei bellissima e mi ha spezzato il cuore sapere che sei sposata, ma la cosa non mi disturba, e se mai vorrai uscire insieme qualche volta, fammi sapere”.

Il che ha lasciato la donna basita e anche suo marito. Il video ha più di 1,7 milioni di visualizzazioni e oltre 1.200 commenti.

In un video successivo, McCracken ha deciso di filmare suo marito, piuttosto nervoso e colpito in negativo dall’audacia di alcuni uomini. L’elettricista dovette tornare al negozio per completare il lavoro. Stavolta, però la donna non si è fatta lasciare da sola quando l’operaio era al lavoro. Anzi, ha preteso che il suocero rimanesse con lei. Il marito, poi, ha deciso di affrontare l’operaio: quest’ultimo, sembrava essere caduto dalle nuvole. Tant’è che poi si è scusato dicendo che non sapeva che McCracken fosse sua moglie.