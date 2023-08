Paola Barale a ruota libera su Ballando con le Stelle: “Ecco cosa volevano”

La showgirl parla dell’esperienza a Ballando con le Stelle e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Ecco cosa ha dichiarato sul talent di Rai 1.

A breve tornerà in onda la nuova edizione di Ballando con le Stelle, talent show di punta di Rai 1. Tra i protagonisti della passata stagione, sicuramente Paola Barale, che di recente ha preso parte a un evento in Puglia, presentando il suo nuovo libro. Con l’occasione la conduttrice e showgirl ne ha approfittato per ripercorrere l’esperienza nel programma, e ha regalato gustosi aneddoti sul talent guidato da Milly Carlucci, facendo anche delle dichiarazioni sorprendenti e non proprio lusinghiere nei confronti degli autori.

Paola Barale parla di Ballando e stupisce con le sue dichiarazioni

La conduttrice piemontese è stata una delle ospiti d’onore di Liberrima Lecce, dove ha presentato il suo libro “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”. Interpellata sulla sua esperienza nel talent di Rai 1, Paola è stata molto franca, e ha parlato di lati positivi e negativi nell’avervi preso parte.

“Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo” ha detto senza troppi giri di parole Barale, che evidentemente pensava che lo show sarebbe stato maggiormente improntato sulla gara di ballo.

La showgirl ha quindi continuato spiegando di come nell’ambiente si conosca bene la sua predilezione per la riservatezza: “Chi fa la tv mi conosce. Se tu prendi una come me, io non amo il gossip, sono una molto riservata, mi pagano anche abbastanza bene per farlo. Visto che mi paghi, ma sfruttami per quello che ti posso dare, no?! Se tu insisti fai male, io alla fine ho portato a casa qualcosa”.

Le parole di Barale sulla giuria di Ballando con le Stelle

Ma non è finita qui, poiché Paola ha parlato anche della giuria di Ballando con le Stelle, che nel corso soprattutto delle ultime edizioni ha spesso dato vita a discussioni e litigi anche parecchio accesi.

“Anche questa giuria che litigava sempre. Il giurato con cui andavo più d’accordo? Nessuno. Io poi non ero funzionale al programma perché quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo “hai ragione. E quindi da un punto di vista dell’intrattenimento, non gli davo quello che volevano. Loro lo sapevano…” ha confessato Barale.

Insomma, per lei un’esperienza agrodolce che le ha lasciato ricordi non certo memorabili, a quanto pare, secondo quanto riportato da BlogTv. E pensare che stando alle indiscrezioni di Dagospia, la piemontese sarebbe stata ad un passo dalla firma con Mediaset, in qualità di opinionista del nuovo Grande Fratello, non certo uno show basato sulla cultura, per usare un eufemismo.

La scelta, poi, è invece ricaduta su Cesara Buonamici, nella speranza che riesca a tenere a bada il trash e dare una sorta di linea giornalistica alla trasmissione grazie alla sua presenza.