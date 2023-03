Chi si trova ancora tra le mani queste 100 lire ha un tesoro: valgono 200 mila euro

Molto spesso, nei cassetti, nelle cantine o in altri posti, possiamo trovare degli oggetti rarissimi che valgono moltissimi soldi. Ad esempio, alcune vecchie lire possono essere un vero tesoro. Addirittura, con queste 100 lire potreste guadagnarci anche 200 mila euro, una cifra assurda: scopriamo di più.

Di monete rare da collezionare ce ne sono tantissime, ma una in particolare potrebbe veramente svoltare la tua vita. Stiamo parlando proprio di queste 100 lire che sono tra le più rare in assoluto, infatti, valgono fino a 200 mila euro.

E’ un pezzo incredibile che potrebbe avere chiunque, proprio per questo, vi consigliamo di cercare tra i vostri vecchi oggetti, magari tra le cose che avete dimenticato. Oppure, chiedete ai vostri nonni o alle persone più anziani che le conosceranno sicuramente: scopriamo di più.

100 lire che valgono fino a 200 mila euro: il mondo del collezionismo

Nel mondo del collezionismo, le vecchie monete o quelle più particolari non passano mai di moda, proprio come i francobolli, le carte da gioco e tanti altri oggetti. Ma le lire sono sempre più ricercate, proprio perché possono anche avere un valore spropositato.

Più passano gli anni e più acquisiscono valore. Esistono diverse tipi di monete, ma quelle che fanno molta più gola sono le lire. Gli appassionati le amano non solo perché si tratta di un pezzo veramente prezioso, ma anche perché ci portano indietro nel tempo e ci fanno ricordare un determinato periodo storico.

Sicuramente il settore della numismatica è un mercato che tiene occupato moltissime persone, dato che possono nascere dei grandi guadagni. Ad esempio, lo sapete che esistono anche monete dal valore di 10 milioni di dollari? Si tratta del dollaro dai capelli sciolti che risale al 1794. Questa moneta è una delle più costose mai vendute.

Ma la moneta di cui oggi vi vogliamo parlare, è proprio quella delle 100 lire. Non valgono milioni di euro, ma hanno comunque un grande valore di 200 mila euro: scopriamo tutti i dettagli.

Le 100 lire che valgono 200 mila euro: tutti i dettagli

Per i collezionisti, la moneta da 100 lire è un pezzo veramente molto importante che non può assolutamente mancare nella collezione. Si tratta della moneta da 100 Lire Minerva, fu emessa nel 1954 per puro errore, dato che nella faccia c’era la scritta “prova”.

Era solamente una moneta utilizzata per eseguire un test, quindi, non doveva essere messa in circolazione, proprio per questo, oggi è considerata rara. Chi aveva queste 100 lire Minerva, non poteva nemmeno pagare, perché non erano considerate valide.

All’epoca non avevano valore, ma nel corso degli anni sono diventate preziose. Addirittura, se sono in “fior di conio” valgono 200 mila euro. Esistono poco esemplari, proprio per questo, ti consigliamo di controllare tra i cassetti o negli armadi, potreste avere un pezzo unico tra le mani.