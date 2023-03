La piattaforma web di condivisione video Youtube ha delle regole molto rigide su alcuni argomenti, come ha avuto modo di constatare la Fondazione Einaudi, che commenta la censura subita da un video recente.

Youtube ha oscurato un video pubblicato sul canale della Fondazione Einaudi, che ad oggi rappresenta un punto di riferimento in Italia per le Scienze Sociali.

La piattaforma ha, infatti, deciso di oscurare il video intitolato “Un frammento dell’ultima lezione di Antonio Martino alla Scuola di liberalismo”, condiviso dalla Fondazione per ricordare il professore venuto a mancare esattamente un anno fa.

Youtube oscura un video della Fondazione Einaudi: le parole del presidente

Questa mattina, 20 marzo 2023, YouTube ha deciso di rimuovere un video che la Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato sul proprio canale ufficiale.

Il contenuto era stato condiviso in ricordo del prof. Antonio Martino, venuto a mancare esattamente un anno fa.

Oltre ad averlo censurato, Youtube ha anche bloccato il canale della Fondazione Einaudi per una settimana perché in un frame del video il professore esprime chiaramente la sua posizione in merito alla situazione Covid e di come il governo italiano allora in carica secondo lui ha gestito la situazione.

Nella mail ufficiale inviata dalla piattaforma ai proprietari del canale si legge: “YouTube non ammette affermazioni relative ai vaccini per il Covid-19 che contraddicono il parere di esperti appartenenti ad autorità sanitarie locali o all’Oms”.

Il presidente della Fondazione Luigi Einaudi Giuseppe Benedetto ha commentato l’accaduto, indignato dalla decisione di Youtube che ritiene un fatto molto serio: “È un fatto molto grave, ma non faremo ricorso perché non vogliamo neanche confrontarci con chi scrive queste pericolose bestialità. Bloccare il nostro canale YouTube è ridicolo”

Giuseppe Benedetto ha continuato, in un video, che le posizioni della Fondazione in merito a vaccini e green pass erano chiare. Nonostante il sostegno alla campagna vaccinale, la Fondazione si era espressa criticamente contro il green pass.

Il professor Martino, secondo il presidente di Fondazione, ha avuto il diritto legittimo di esprimere le proprie opinioni: “Chi censura il nostro canale non sa cosa è la libertà di espressione. Ci aspettiamo una lettera di scuse”

Chi era Antonio Martino

Antonio Martino era un noto economista, nonché ex ministro degli Esteri del primo governo Berlusconi e ministro della Difesa nel secondo e terzo mandato del leader di Forza Italia.

Nella sua carriera è stato docente di scienze politiche della Libera Università Luiss di Roma e dal 1994 aderì a Forza Italia di Silvio Berlusconi, anche se inizio in politica seguendo i liberali.

Martino si definiva semplicemente liberale e memorabili furono le sue divergenze con l’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti, che venne accusato dallo stesso professore di avere posizioni per niente liberali e anti-mercato.