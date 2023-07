C’è un bonus di 2500 euro da richiedere se non hai superato ancora questi anni

Sapevi che esiste un bonus di 2500 euro che puoi ottenere se hai una determinata età? Ecco di quale bonus si tratta e quanti anni devi avere per poterlo richiedere!

Il bonus di 2500 euro è il bonus patente che si può ottenere fino ad una determinata età. Si tratta di una somma consistente, ma come averla e quali sono i requisiti necessari? Ecco tutto quello che devi sapere su questo bonus allettante!

In cosa consiste il bonus di 2500 euro

Lanciato dal Governo Draghi, il bonus di 2500 euro consiste in un Bonus Patente destinato a favorire la diffusione delle patenti di guida più costose. Il bonus è destinato anche a far prendere la CQC, ovvero la Carta di Qualificazione del Conducente, un’abilitazione professionale per trasportare persone e merci su strada.

I fondi per il Bonus Patente sono stati resi disponibili dal Ministero dei Trasporti per il 2023 e ammontano a circa 5 milioni di euro. I soldi sono a disposizione fino a tutto l’anno in corso e possono approfittarne per richiederli coloro che ne hanno diritto.

Si tratta di un’ottima occasione per prendere queste patenti costose spendendo una cifra irrisoria, in quanto il bonus arriva a coprire quasi tutta la spesa necessaria. Vediamo come funziona nello specifico questo bonus e chi sono i beneficiari.

Come funziona il Bonus Patente 2023

Il Bonus Patente consiste in un contributo fino all’80% dei costi necessari per conseguire le patenti ai quali è destinato. La somma attribuita può arrivare a 2.500 euro al massimo e si può fare la richiesta mediante una delle autoscuole che aderiscono alla misura approvata dal precedente governo.

Il bonus, in pratica, viene richiesto dalla scuola guida per conto dell’utente che deve prendere la patente. Costui deve prima effettuate la registrazione sul portale del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e successivamente frequentare il corso e sostenere l’esame.

Se tutto va a buon dire il contributo viene erogato dal Ministero dei Trasporti, ma se l’utente non prende la patente il bonus non viene erogato.

A chi spetta il bonus di 2500 euro

Possono ottenere il bonus patente 2023 i giovani fino a 35 anni che desiderano conseguire alcune fra le patenti più costose come:

CQC-Carta di Qualificazione del Conducente;

C;

C1;

CE;

C1E;

D;

D1;

DE;

Coloro che vogliono richiedere il bonus devono iscriversi all’autoscuola per frequentare i corsi e poi fare gli esami. Anche chi ha già conseguito la patente può richiedere il bonus, a patto che lo abbia fatto a cominciare dal primo luglio 2022.

Come è evidente, questo bonus non viene erogato per conseguire patenti A o B, per autovetture e ciclomotori, ma è destinato a favorire coloro che devono conseguire una patente per svolgere il mestiere di autista professionista.

In Italia coloro che hanno queste patenti sono sempre meno e ad impedire il loro conseguimento sono soprattutto i costi molto elevati. Grazie a questo contributo sarà più facile affrontare le spese e i cittadini che vogliono lavorare come autisti professionisti potranno realizzare il loro desiderio.

Come richiedere il Bonus Patente

Richiedere il Bonus Patente 2023 è semplice, basta eseguire la procedura online tramite la piattaforma apposita del Ministero dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili. E’ possibile accedere al sito tramite:

Carta di Identità Elettronica (CIE);

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta eseguito l’accesso, inserire le proprie generalità e compilare il modulo per fare la domanda. E’ possibile richiedere il bonus patente 2023 fino al 31 dicembre 2026. Ciascun beneficiario può inoltrare la richiesta solo una volta.

Dopo che l’utente ha conseguito la patente, l’autoscuola deve entrare nell’Area Esercente per rendere valido il buono richiesto. E’ importante sapere che non devono passare oltre 18 mesi da quando viene attivato il bonus al conseguimento della patente.