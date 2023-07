Applica il dentifricio sullo Scottex e ti sbarazzerai di questo odioso problema

Sembrerà strano, ma applicare il dentifricio sullo Scottex è un rimedio perfetto per tenere lontani questi insetti fastidiosi.

Le zanzare sono uno dei principali fastidi estivi: disturbano le nostre serate all’aperto e ci regalano punture pruriginose. Sul mercato ci sono diversi repellenti commerciali, ma alcuni rimedi fai da te possono rivelarsi altrettanto efficaci. Uno di questi metodi insoliti ma sorprendentemente efficaci è l’applicazione del dentifricio sullo Scottex. Questo metodo semplice ed economico offre una soluzione naturale per allontanare le fastidiose zanzare. Vediamo come funziona.

Applica il dentifricio sullo Scottex per tenere lontane le zanzare

Ma in che senso dovremmo applicare il dentifricio sullo Scottex? Funziona così: basta prendere un pezzo di Scottex e applicarci sopra un dentifricio a piacere, in quantità abbondante.

Poi, stendiamo il dentifricio sulla superficie della carta e arrotoliamo il pezzo di Scottex in modo da formare uno “stoppino”. Aggiungiamo altro dentifricio all’esterno, dopodiché posizioniamo lo stoppino all’interno di un bicchiere di vetro e con un fiammifero accendiamolo.

Certo, applicare il dentifricio sullo Scottex e utilizzarlo come una sorta di candela repellente potrebbe sembrare strano, ma ha un senso scientifico. I dentifrici, infatti, contengono diversi ingredienti attivi che possono respingere le zanzare.

Ad esempio, la menta presente in molti dentifrici ha un forte odore che le zanzare trovano sgradevole. Quando lo stoppino di Scottex viene acceso, il calore produce fumo, diffondendo l’odore di menta nell’aria circostante. Questo odore è in grado di confondere e allontanare le zanzare, riducendo così le loro probabilità di avvicinarsi.

Altri rimedi fai da te contro le zanzare

Oltre all’applicazione del dentifricio sullo Scottex, esistono molti altri rimedi fai da te per tenere lontane le zanzare. Ne sono un esempio le piante repellenti. Coltivare piante che respingono le zanzare come la citronella, la lavanda, la menta e la calendula nel tuo giardino può essere un’ottima soluzione naturale. Queste piante, infatti, rilasciano fragranze che disturbano le zanzare, tenendole lontane.

Anche gli oli essenziali, come l’olio di Neem, l’olio di eucalipto, l’olio di limone e l’olio di lavanda possono essere utilizzati come repellenti per le zanzare. Per sfruttarli, aggiungi alcune gocce dell’olio essenziale che preferisci a una ciotola d’acqua, poi posizionala in zone dove solitamente si radunano gli insetti.

Che dire dei ventilatori elettrici? Le zanzare sono deboli volatori e possono essere facilmente scoraggiate da una brezza costante. Per questo, utilizzare ventilatori elettrici nelle aree esterne o all’interno di casa può mantenere le zanzare a distanza, creando un ambiente sgradevole per loro.

Infine, un grande classico: installare zanzariere alle finestre e alle porte. Si tratta di un metodo tradizionale ma efficace per impedire alle zanzare di entrare in casa. Perché funzioni, comunque, occorre assicurarsi che le zanzariere siano senza crepe o rotture, per garantire una protezione adeguata.

È importante ricordare che i rimedi fai da te possono funzionare in modo diverso per ogni persona e situazione, quindi potrebbe essere necessario sperimentare per trovare il metodo più adatto alle proprie esigenze. Trova quello che fa al caso tuo e goditi un’estate serena e senza punture di zanzara.