Sembra che questo luogo fosse frequentato da Cristian Brueckner, accusato del rapimento della bambina.

Quest’area è stata già perquisita in passato da due subacquei assunti privatamente. Stando a quanto riferiscono le fonti locali, una squadra di subacquei scandaglierà le profondità della diga di Barragem do Arade, ma le operazioni toccheranno anche i boschi limitrofi. 2007.

Nuove ricerche in corso per trovare il corpo di Maddie McCann

Una vasta operazione di ricerca del corpo di Madeleine McCann, conosciuta da tutti come Maddie, è stata avviata in un bacino idrico dell’Algarve, in Portogallo. Stando a quanto ricostruito dalla polizia tedesca, sembra che questa zona fosse frequentata da Cristian Brueckner, l’uomo accusato del rapimento della bambina.

Le ricerche sul campo partiranno domani – 23 maggio – ma sul posto sono già state avviate misure di sicurezza per consentire la chiusura dell’area al pubblico. Stando a quanto riferisce il Daily Star, sul posto ci sarebbero anche i poliziotti di Scotland Yard. Quella partita oggi è la prima operazione del genere da nove anni a questa parte, da quando è scomparsa la piccola Maddie a Praia da Luz, in Portogallo.

Le ricerche non riguarderanno soltanto il bacino, ma anche i boschi limitrofi all’area idrica. “La polizia portoghese offrirà supporto logistico ma l’iniziativa è tedesca e sono stati loro a richiedere il lavoro che si svolgerà questa settimana. Gli ufficiali di Scotland Yard arriveranno in Portogallo, ma il loro sarà un compito di sorveglianza” hanno spiegato le autorità locali.

La scomparsa di Maddie McCann

È il maggio del 2007, quando Kate e Gerry McCann – genitori della piccola Maddie McCann – decidono di trascorrere qualche giorno di vacanza ad Algarve in Portogallo all’Ocean club di Praya Da Luz, nell’appartamento 5A, una graziosa casetta al piano terra con un patio.

Il viaggio è stato organizzato con altre coppie di amici: in tutto sono sette adulti e otto bambini, alloggiati in appartamenti vicini nel paradisiaco resort portoghese. Nel penultimo giorno di permanenza accade il dramma. Mamma Kate mette a letto i gemelli e Maddie alle 20 e 30, e poi va a cena fuori insieme al marito.

Insieme agli altri genitori hanno stabilito turni di ronda ogni 20 minuti per andare a controllare i bambini. Ogni genitori controlla il proprio e i figli degli altri e poi torna al tavolo. Il tapas bar dista 50 metri in linea d’aria da casa, praticamente possono vedere l’appartamento, sembra fattibile. Alle ore 21 Madeleine viene controllata per l’ultima volta dal padre. Alle 21 e 30 sarebbe il turno di mamma Kate, ma un amico si offre di controllare tutti i bambini al posto suo. Entra, nota la porta della camera leggermente aperta, ma non vede nulla di strano. Alle 22, Kate torna a controllare i bimbi e scopre che il letto della figlia è vuoto.

Scattano così le ricerche, e in un primo momento s’ipotizza un allontanamento volontario della piccola. Con il passare delle ore però emerge chiara la pista del rapimento.