Arriva la stretta di FDI sulla maternità surrogata: “Sarà un reato universale”

Il voto sugli emendamenti, venti in totale, tra cui quello della Lega che prevede pene più severe per coloro che praticano la gestazione per altri all’estero o la pubblicizzano, avverrà mercoledì.

Le opposizioni sono contrarie e minacciano di ostruzionismo.

Inoltre, sulla questione della registrazione all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali, bloccata dal Viminale con una circolare, le opposizioni pongono – su questo aspetto – particolare attenzione

Il responsabile diritti del Partito Democratico, Alessandro Zan, accusa la destra di voler fomentare l’odio contro chi sceglie tale pratica.

Con questa posizione, si andrebbe, nel contempo, a criminalizzare “le famiglie arcobaleno e la comunità Lgbtq+“.

Il PD sottolinea che la gestazione per altri in Italia è vietata e che si vuole impedire il riconoscimento dei bambini figli di coppie omogenitoriali.

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, assicura che si farà ogni sforzo possibile per fermare la proposta di istituire un reato universale per la Gestazione Per Altri (Gpa).

Sottolinea – inoltre – come non si tratti solo di ostruzionismo, ma soprattutto di far emergere come l’idea stessa sia una bestemmia dal punto di vista del diritto, ma non solo.

Sarebbe priva di fondamento giuridico e rappresentante di un’ideologia che potrebbe avere conseguenze negative per bambine e bambini nati da coppie omogenitoriali.

In aggiunta, ha affermato che ci sono già diversi emendamenti, tra cui quelli che impongono l’obbligo di trascrizione integrale degli atti di nascita dei bambini nati all’estero.

La posizione di Carolina Varchi