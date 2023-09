Carta igienica, verso l’alto o il basso? È proprio questo l’unico verso giusto

Tutti noi ci siamo sempre chiesti quale fosse il verso giusto in cui posizionare la carta igienica. Finalmente, ecco la risposta.

In età infantile sono i nostri genitori che ci dicono cosa fare, e a essi, crescendo, si uniscono anche insegnanti e professori. Terminata la scuola, il passaggio successivo è quello di entrare nel mondo del lavoro, e anche in questo caso, a meno che non si lavori per sé stessi, è al proprio titolare che bisogna rispondere. Il concetto di tutto ciò è che sono poche le circostanze nelle quali possiamo davvero fare ciò che vogliamo. L’unico posto in cui ognuno è libero di essere sé stesso, infatti, è la propria casa.

Quando ci troviamo all’interno del nostro contesto domestico, infatti, possiamo prendere le decisioni che riteniamo più giuste. In caso di convivenza, ovviamente, è giusto e naturale scendere a qualche compromesso, di tanto in tanto. Ma del resto, questa è la base di ogni rapporto interpersonale. Tuttavia, abbiamo comunque più libero arbitrio a casa che in qualsiasi altro ambito della vita.

Abbiamo carta bianca su ciò che concerne l’arredamento e lo stile di esso, ad esempio, sul colore dei mobili e delle pareti, e sulle abitudini e lo stile di vita che desideriamo mettere in pratica. Tra le consuetudini che possono creare qualche battibecco in più tra conviventi/coinquilini, però, nonostante possa sembrare assurdo o banale, è la posizione del rotolo della carta igienica in bagno: meglio sistemarla con lo strappo verso l’alto o verso il basso? Se fino a oggi abbiamo pensato che ciò dipendesse solo da noi, abbiamo sempre commesso un errore. La posizione giusta, infatti, è indicata nel brevetto.

La giusta posizione della carta igienica

All’interno di quasi ogni famiglia, la posizione della carta igienica è stata sempre oggetto di “discussione.” Alcune persone, infatti, la preferiscono rivolta verso l’alto; altre, invece, si trovano bene solamente se lo strappo si effettua nella parte posteriore. Ad oggi, ovviamente, la scelta dipende solamente dalle proprie abitudini, ma non tutti sanno che la soluzione a tale “dilemma” è contenuta proprio bel brevetto della carta igienica.

Quest’ultimo risale all’anno 1891, e nelle varie illustrazioni in esso contenuto, lo strappo si effettua sempre dalla parte anteriore del rotolo. Per questo motivo, molto probabilmente, è proprio questa la posizione corretta. Ciò non toglie, tuttavia, che resti sempre e comunque una questione di abitudine – e nonostante possa sembrare strano, anche di personalità – e che possiamo decidere di strappare la carta igienica nella direzione che più ci piace.

A chi appartiene il brevetto?

Il brevetto della carta igienica appartiene all’americano Seth Wheeler, e come precedentemente accennato, esso risale al lontano 1891. Egli, inoltre, ha ideato anche il sistema “a strappi” che noi tutti conosciamo il quale, ad oggi, è diventato di uso comune.

La soluzione al dilemma dei dilemmi, insomma, pare che sia stato proprio lo stesso Wheeler a darcela. Ad oggi, la posizione del rotolo della carta igienica varia di famiglia in famiglia, e probabilmente, così sarà per sempre, perché le abitudini sono difficili da cambiare, specialmente se farlo non è obbligatorio.