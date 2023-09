È stato trovato e sta bene Stefano Oladeji, il 21enne rugbista residente a Brescia, che era scomparso da domenica mattina.

Il cellulare del ragazzo risultava spento dal giorno della scomparsa. Ritrovato qualche ora fa a Rozzano, non sono ancora noti i motivi per cui il 21enne si sarebbe allontanato di casa.

Ritrovato Stefano Oladeji il 21enne scomparso domenica da Brescia

Sta bene Stefano Oladeji, il rugbista 21enne che la scorsa domenica aveva fatto perdere le sue tracce da Brescia, dove vive con i genitori. L’ultimo a sentirlo era stato il padre, a cui proprio domenica mattina il giovane aveva detto che di lì a poco sarebbe tornato a casa. Invece Stefano a casa non era più rientrato. Immediate la denuncia e le ricerche.

Questo pomeriggio la notizia che la sua famiglia aspettava con ansia. Il 21enne è stato ritrovato a Rozzano, in provincia di Milano. Le indagini si erano concentrate proprio nella provincia lombarda, dopo che i familiari avevano scoperto che sabato scorso il ragazzo era salito su un treno per Milano e che nella discoteca bresciana in cui aveva detto di aver trascorso la serata di sabato, in realtà, non c’era mai stato. Negli ultimi giorni, nella zona di Sesto San Giovanni, aveva effettuato diversi acquisti con il bancomat, tra alimentari e tabacchi.