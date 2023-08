Rotolo di carta igienica, il modo in cui lo posizioni dice molto sulla tua personalità

Sapevi che a seconda di come posizioni il rotolo della carta igienica riveli molto della tua personalità? Ecco quali sono i modi in cui puoi posizionare il rotolo e cosa significano!

Probabilmente non lo sapevi, ma posizionare il rotolo della carta igienica in un certo modo rivela molto della personalità di chi esegue questo gesto.

A dimostrarlo è uno studio eseguito apposta su questo argomento che da un lato appare divertente ma che comunque è anche molto interessante. Scopriamo di più sulle posizioni del rotolo della carta igienica e cosa rivelano!

Uno studio divertente ma anche interessante

Lo studio condotto dalla dottoressa Gilda Carle sul modo di posizionare il rotolo della carta igienica ha coinvolto 2.000 persone circa di età compresa tra i 18 e 75. In questo studio sono stati inclusi sia uomini che donne appartenenti a svariate etnie.

L’analisi verso la quale tendeva lo studio era abbastanza semplice. La dottoressa Carle ha indagato per scoprire in quale posizione i pazienti mettevano il rotolo della carta igienica allo scopo di definirne i tratti della loro personalità.

La dottoressa ha anche chiesto loro quale atteggiamento assumevano nei confronti degli altri. I risultati dello studio sono stati molto esaurienti e hanno permesso di definire la personalità dei pazienti grazie al modo di sistemare il rotolo della carta igienica che ciascuno di loro ha adottato.

Modi diversi di posizionare il rotolo

Esistono diversi modi per posizionare il rotolo di carta igienica in bagno e ciascuno di noi lo fa spesso inconsapevolmente. Tuttavia, questo semplice gesto rivela tratti della nostra personalità che magari non conosciamo e che è interessante esplorare.

Grazie allo studio svolto dalla dottoressa Carle è dunque possibile scoprire tante curiosità sul proprio carattere semplicemente individuando il modo di posizionare il rotolo della carta igienica.

E allora, visto che lo studio ha rivelato delle conclusioni molto interessanti, scopriamo quale è il nostro modo abituale di posizionarlo e quali tratti del nostro carattere rivela!

Rotolo posizionato verso il muro

Chi ha l’abitudine di metterlo verso il muro è in genere una persona sottomessa, dal carattere rilassato, che ha la necessità di vivere una vita basandosi sulla solidità e su cose certe.

Solitamente si tratta di individui che hanno una personalità paziente, accomodante e flessibile. Rientrano in questa categoria anche coloro che sono empatici, ma non vogliono incertezze e precarietà.

Rotolo di carta igienica posizionato verso la tazza

Chi ha l’abitudine di metterlo verso la tazza, quindi verso l’utilizzatore, è solitamente una persona dominante, che non si lascia soggiogare facilmente e tende anzi a dettare le regole.

In genere si tratta di individui dalla forte personalità, che si contraddistinguono per la grinta e la tenacia che mettono in tutte le cose che fanno.

Le persone che mettono il rotolo in questo modo sono abituate a comandare e sono dei veri leader. Non solo, se si trovano in casa d’altri e trovano il rotolo messo al contrario lo cambiano subito. Per queste persone è importante avere il controllo della situazione su tutte le cose.

Rotolo di carta igienica posizionato sulla cassetta del wc

Infine, oltre a coloro che lo mettono verso la tazza o verso il muro, esiste anche la categoria di persone che mette il rotolo sopra la cassetta del WC, messo in piedi.

Gli individui che compiono questo gesto sono in genere delle persone avventurose, dallo spirito libero, che hanno una naturale predilezione per scansare discussioni e diverbi. Sono quindi dei tipi pacifici che non vogliono diatribe e fanno di tutto per evitarle!